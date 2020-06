Nu kan du blive coronatestet i det nordjyske sommerland: Se her hvor

NORDJYLLAND:Region Nordjylland intensiverer testindsatsen med mobile testenheder, der placerer sig strategisk i forhold til de nuværende testlokaliteter – det betyder, at turister og borgere i flere nordjyske byer løbende får mulighed for at lade sig teste.

Det oplyser regionen i en pressemeddelelse.

Den forstærkede testindsats kommer efter, at Testcenter Danmark og Sundhedsministeriet har bedt regionen om at åbne mobile testenheder, der skal flytte sig rundt i landsdelen og placere sig, hvor der enten er langt til eksisterende testfaciliteter eller forventes at være mange folk.

- Der er tale om et supplement til eksisterende testfaciliteter. Testcenter Danmark kan allerede pode alle voksne i Thisted, Nørresundby og Hjørring. Men nu intensiveres testindsatsen og borgere og turister kan derfor også lade sig teste, når de befinder sig i det nordjyske sommerland, forklarer kontorchef i Region Nordjyllands sundhedsplanlægning, Malene Møller Nielsen i pressemeddelelsen.

Tidsbestilling bliver ikke nødvendig, og tilbuddet gælder alle personer over 18 år, både lokalområdets borgere samt inden- og udenlandske turister.

Regionen har lavet aftaler med nordjyske kommuner og private virksomheder i en række byer, og der vil i den kommende tid som minimum blive tilbudt test i blandt andet Øster Hurup, Hals, Blokhus, Løkken, Lønstrup, Vorupør samt ved Skallerup Klit Feriecenter.

Derudover bliver der løbende testet ved grænserne. I første omgang ved Hirtshals havn samt Aalborg Lufthavn.

Der er tale om fire mobile testenheder, der med kort varsel opsætter funktionsdygtigt testudstyr i de forskellige byer.

Regionen overvejer løbende, hvor ressourcerne udnyttes bedst og hvor der er størst behov for yderligere testning. Derfor løber besøgsplanen kun cirka en uge frem.

Aktuelle planer for byer og lokaliteter vil fra mandag kunne ses på www.rn.dk/coronatest

Mandag morgen starter der test i Løkken, og hjemmesiden vil løbende blive opdateret med lokaliteter.

I pressemeddelelse understreges det,. at det stadig vigtigt, at personer med symptomer på COVID-19 kontakter egen læge for at blive henvist til test.

De typiske symptomer minder om almindelige symptomer på influenza og anden øvre luftvejsinfektion med feber, tør hoste og træthed. Andre tidlige men mindre hyppige symptomer kan være hovedpine, muskelsmerter, ondt i halsen, kvalme og/eller tab af smags- og lugtesans.