Nu kan du melde dig til at modtage restvacciner i Nordjylland

NORDJYLLAND: Vaccinationsplanerne skrider langsomt fremad, og som det ser ud i skrivende stund, er vi først færdige med at vaccinere til august.

Er du ikke i en risikogruppe, eller arbejder du ikke som frontpersonale, kan du derfor se langt efter at få det eftertragtede stik i armen.

Men nu åbner der sig måske en chance for, at du kan blive vaccineret før tid. Region Nordjylland har nemlig åbnet for tilmelding til at tage imod en eventuelt restvaccine på et af regionens teststeder.

Testcentrene gør status sidst på dagen og hvis der er vacciner i overskud, vil personer på dagens ventelisten få dem tilbudt.

Alle borgere, der endnu ikke har fået første stik kan tilmelde sig, og du skal kunne være på vaccinationsstedet indenfor 30 minutter.

Region Nordjylland skriver på sin hjemmeside, at man skal tilmelde sig ventelisten hver dag.

Du kan tilmelde dig her.

Tilbuddet gælder på følgende vaccinationssteder:

Arena Nord, Frederikshavn, Harald Nielsens Plads 9, 9900 Frederikshavn

Bagterphallen, Hjørring, Fuglsigvej 23, 9800 Hjørring

Aalborg, Håndværkervej, Håndværkervej 24c, 9000 Aalborg

Munkehallen, Thisted, Munkevej 9E, 7700 Thisted

Hobro Idrætscenter, Amerikavej 22, 9500 Hobro

Messecenter Vesthimmerland, Messevej 1, 9600 Aars