Nu kan en ny gruppe nordjyder blive vaccineret

Er du født mellem 1937 og 1939 og bor i Nordjylland, så kan du snart forvente en invitation til at blive vaccineret mod coronavirus.

Region Nordjylland sender i den kommende tid invitationer ud i e-boks eller pr. brev til ca. 8200 nordjyder i målgruppe 7. Det vil sige de 80 til 84-årige.

Det svarer til omkring halvdelen af målgruppen, som i Nordjylland tæller omkring 15.000 borgere.

- Jeg ved, at rigtig mange i målgruppen har set frem til, at vi endelig kan tilbyde dem stikket. Vi ville gerne have startet med at vaccinere endnu flere, men det har det midlertidige stop af AstraZeneca-vaccinen sat en kæp i hjulet for, skriver Jan Nybo, overlæge og chef for regionens Covid-19 test- og vaccinationsindsats, i en pressemeddelelse.

Der vil blive vaccineret med Pfizer/Biotech.

AstraZeneca vaccinen er blevet sat på pause, mens man undersøger, hvorvidt der er en sammenhæng mellem blodpropper og vaccinen.

Vaccineindsatsen starter i Aalborg, Hjørring, Hobro, Frederikshavn, Thisted og Aars, og der vil løbende blive lagt tider ud de næste tre til fire uger.

Ifølge Jan Nybo er Region Nordjylland godt med i forhold til vaccineindsatsen.

Vaccinerede nordjyder Målgruppe 2: 84% af de 6300 nordjyder i gruppen har modtaget første vaccinestik, Målgruppe 3: 91% af nordjyderne har modtaget første vaccinestik, svarende til over 10.000 personer. Målgruppe 5: Lidt over 10.000 nordjyder har modtaget første vaccinestik VIS MERE

Her kan du bestille tid til vaccination, hvis du er blandt de inviterede.