Nu kan nordjyder blive vaccineret uden tidsbestilling

NORDJYLLAND:Fra på mandag kan du dukke op og få et stik i armen på de nordjyske vaccinationscentre uden tidsbestilling. Det skriver Region Nordjylland i en pressemeddelelse.

Det er muligt at blive vaccineret i tidsrummet mellem klokken 11.00 og 15.00.

Ikke alle vaccinationscentre har åbent alle dage. Det er muligt at se, hvilke dage der vaccineres og med hvilke vaccinetyper på www.rn.dk/covid-vaccination.

Det er muligt at få både 1. og 2. stik uden tidsbestilling. Det er dog kun muligt at få 2. stik, hvis intervallet mellem stikkene overholdes. Der skal minimum gå 21 dage mellem stikkene, hvis du er vaccineret med Pfizer, og minimum 28 dage mellem stikkene, hvis du er vaccineret med Moderna, skriver Region Nordjylland.

- Vi håber især på, at tilbuddet kan lokke yngre målgrupper til at lade sig vaccinere. Vi ved, at en barriere for nogle er planlægningen i forhold til at finde to dage, som passer ind i en travl hverdag. Vi håber derfor, at tiltaget kan være med til, at flere lader sig vaccinere, siger chefkonsulent i Sundhedsplanlægning hos Region Nordjylland, Anders Cinicola.

Det skifter hen over ugedagene, hvornår der vaccineres med henholdsvis Pfizer og Moderna. Man skal møde op et sted, der tilbyder den vaccinetype, som man er inviteret til.

Nye initiativer

Udover vaccinationer uden tidsbestilling er Region Nordjylland i gang med at undersøge, hvilke øvrige vaccinationsinitiativer, som skal igangsættes.

- Vi undersøger, hvilke tiltag der vil virke bedst i en nordjysk kontekst. Vi vil gerne lancere nogle tiltag, som ændrer noget i forhold til at få tilbudt vaccination til de sidste nordjyder. Vi er langt i udrulningen, men vi vil gerne have de sidste med. Aktuelt kigger vi blandt andet på muligheden for at lave mobile vaccinationsindsatser nær uddannelsessteder i regionen, siger Anders Cinicola.