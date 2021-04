Nu kan politiet tage bilen fra vanvidsbilister - uanset hvem ejeren er

NORDJYLLAND:Det danske politi har fået et nyt "våben" i kampen mod vanvidsbilister.

Fra nu af kan betjentene beslaglægge en bil på stedet allerede første gang, den er blevet brugt til vanvidskørsel. Det vil eksempelvis sige kørsel med hastigheder over det dobbelte af det tilladte, kørsel med over 200 kilometer i timen eller med en promille over 2,0.

Den slags kørsel er med til at gøre de nordjyske veje farlige, så leder af den operative færdselsafdeling hos Nordjyllands Politi Thomas Ottesen er glad for den nye mulighed:

- Vi oplevede for eksempel 4. november sidste år en vanvidsbilist, der i glat føre fræsede over Limfjordsbroen med hele 137 km/t. En vanvittig hastighed, når man tænker på den øvrige trafik, der er på broen, hvor jo også bløde trafikanter færdes. Det kostede dengang en ubetinget frakendelse af førerretten, et kørselsforbud og en større bøde, fortæller Thomas Ottesen til Nordjyllands Politis Facebookside.

Hvis denne bilist var blevet standset af politiet i dag, ville han have fået en ekstra, hård straf. Han ville have mistet bilen, selvom der var tale om en førstegangsforseelse.

- Havde vi stoppet vanvidsbilisten på Limfjordsbroen i en påskekontrol anno 2021, ville bilisten også have mistet bilen – der i øvrigt var en flot en af slagsen til over 500.000 kroner, siger Thomas Ottesen.

Det spiller endda ikke ind, om bilisten selv ejer bilen. Den kan også blive konfiskeret, hvis den er lejet, lånt eller leaset.

- Vi har nu muligheden for beslaglæggelse, uanset hvem der ejer køretøjet. Det er efter min opfattelse som færdselsbetjent en sanktion, der er så indgribende, at alene dét burde få bilister med en meget tung speederfod til at lette trykket, siger Thomas Ottesen.

Også Henrik Glintborg, politiinspektør og leder af færdselsafdelingen hos Midt- og Vestjyllands Politi, er glad for de skærpede regler:

- Vi vil ikke finde os i, at nogle mennesker ikke følger reglerne. Det er forbundet med stor fare, når man udsætter sig selv og andre for vanvidskørsel, og med de nye regler får vi mulighed for at slå hårdt ned på dem, der ikke kan finde ud af at køre ordentligt, siger Henrik Glintborg.

Hvis en bil bliver beslaglagt, kan den blive bortauktioneret, og pengene går altså ikke til ejeren men til statskassen.

Straffen er også skærpet ved de groveste hastighedsforseelser fra bøde til fængsel samt ved uagtsomt manddrab eller forsætligt at bringe nogen i fare ved vanvidskørsel.