Nu kommer politiet måske snart forbi og banker på: - Vi kommer til at køre målrettet på det her

NORDJYLLAND:Hvis man er bosat i Jammerbugt og Hjørring Kommune og har ubetalt gæld, kan man snart få besøg af politiet.

Nordjyllands Politi oplyser nemlig i en pressemeddelelse, at politiet i den nærmeste fremtid vil banke på hos flere borgere i de to kommuner med ubetalt gæld, som de ikke har fået afviklet trods flere anmodninger. De borgere, som politiet tager ud til, vil blive anholdt og fremstillet for fogedretten.

Det sker i en indsats for at få antallet af verserende fogedsager ned i de to kommuner.

- Jeg vil gerne opfordre til, at man selv som borger tager i fogedretten i Hjørring og får ordnet sit mellemværende: Man får selv ro i sjælen, kreditorer får en afklaring – og så er man er også fri for at få besøg af en af vores patruljer, udtaler politikommissær ved Nordjyllands Politi Marianne Hejlesen.

- Men sker det ikke, så vil vi altså i den nærmeste fremtid køre ud med flere patruljer og banke på hos de borgere, der har en verserende sag og anholde dem, så de kan blive fremstillet for fogedretten.

Politiet opfordrer borgere med mellemværende, som ikke er blevet afklaret trods flere rykkere, til hurtigst muligt at møde personligt op i Fogedretten, så gælden kan betales, eller der kan findes en ordning.

Det oplyses ikke, hvilke dage politiet vil drage ud for at hente skyldnere til Fogedretten.

- Men vi kommer til at køre målrettet på det her – og vi sætter flere dage af, hvis det bliver nødvendigt, udtaler politikommissær Marianne Hejlesen.