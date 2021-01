Nu kommer vinteren: Så meget sne falder der i Nordjylland

NORDJYLLAND:Du kan godt finde kælken frem, for nu kommer vinteren - og der er sne på vej til hele Nordjylland.

Hvis man er heldig, kan der lokalt falde helt op til 10 cm sne i løbet af onsdag og torsdag, og det bliver måske suppleret med mere hvidt drys frem mod weekenden.

- Onsdag kommer der nedbør fra sydøst, og det vil falde som sne. Ved kyster med pålandsvind kan det godt falde som slud i stedet. Vi regner med, at snevejret når Nordjylland ved frokosttid onsdag og bliver ved indtil torsdag morgen, siger vagtchef ved DMI, Jesper Eriksen.

Så torsdag morgen kan man vågne op til mellem tre og otte centimeter sne - og altså lokalt op til 10 cm.

Der er dog usikkerhed om, hvor meget af sneen der så bliver liggende.

For temperaturen vil ligge omkring frysepunktet, og hvis termometeret bare sniger sig en smule over 0 grader, så kan sneen have svært ved at lægge sig, fortæller Jesper Eriksen.

Det ser dog ud til, at den sne der faktisk bliver liggende får lov at blive i hvert fald nogle dage. For vintervejret bider sig fast i hvert fald frem til søndag.

- Der ser ud som om, at der også vil sne lidt torsdag og fredag, og vintervejret fortsætter i hvert fald frem til og med lørdag. Temperaturen vil ligge omkring 0-2 grader i dagtimerne, og så vil der være nattefrost, siger Jesper Eriksen.

Og det kommer til at føles rigtig koldt, for det kommer samtidig til at blæse.

- Det kommer til at føles som streng frost, siger Jesper Eriksen.

Når vi kommer til søndag er der igen noget varme, der vil forsøge at presse sig ind. Om det kolde vintervejr vinder det slag er endnu usikkert, fortæller vagtchefen.

Vil du følge med i, hvor meget sne der er faldet i Nordjylland og andre steder, så er der friske snemålinger hver morgen på dmi.dk.