Nu ligger skovflåten på lur: Få gode råd om den lille blodsuger

NORDJYLLAND:Det er sæson for de små blodsugende flåter, der findes i stort tal i naturen fra maj til oktober. I ganske få tilfælde fører et flåtbid til alvorlig sygdom, men bruger man sin sunde fornuft, er der absolut ikke grund til panik, lyder det fra Rebild Kommunes naturvejleder, Søren Risborg, der har base i Rold Skov.

- Min vigtigste pointe er, at bekymring for skovflåter og hugorme ikke må afholde os fra at komme ud i naturen, lyder det fra Søren Risborg.

- Vi skal tage flåtbid alvorligt og tjekke overalt på kroppen, når vi kommer hjem. Men det vil være helt ude af proportioner, hvis vi går glip af skønne naturoplevelser af frygt for et bid, der i langt de fleste tilfælde ikke indebærer nogen som helst risiko, fastslår Søren Risborg.

Her får du gode råd om flåter fra Risborg, Danmarks Naturfredningsforening og sundhedsmyndighederne:

1. Flåter - i græs og krat

Hvis du holder dig til afmærkede stier, er der mindre risiko for at flåter kaster sig over dig - men det kan være svært at holde hunden væk fra græsset. Arkivfoto: Getty Images

Flåter foretrækker fugtige og skyggefulde steder med højt græs, og de findes især i skovområder, krat, moser og fugtige enge. Men du kan også møde dem i byens parker og private haver. Efter en regnbyge kravler flåterne op og sidder i "rådyrhøjde", klar til at hægte sig på et offer, de kan suge blod fra. De bider også gerne på mennesker og hunde. Flåterne kan ikke springe, men sidder på det yderste af græsstråene og er klar til at gribe fat i en dyrepels eller et bukseben, der kommer forbi, hvorfra den smyger sig ind til den varme hud. Hvis der er hjortevildt i området, er der helt sikkert også flåter. Lyse bukser og lyse strømper gør det lettere at se flåterne.

Sandsynligheden for at blive bidt af en flåt er mindre, hvis du holder dig til stier og veje. De holder til i det høje græs og bryder sig ikke om tør, blottet jord. Efter Søren Risborgs vurdering, er der ikke flere flåter i år end normalt. Han har fundet nogle på sin hund, men har ikke selv været angrebet endnu.

2. Tjek især, hvor huden er tynd

Skovflåten suger blod og kan i nogle tilfælde overføre en infektion. Arkivfoto: Tobias Løkkegaard

Flåter bider sig fast der, hvor huden er tynd, blød og fugtig. Det kan være i knæhaser, lyske, armhuler og hårkant, på underben eller indersiden af armen. Også under urremmen kan de hygge sig i fred og varme. Hos børn ses de også ofte i hovedbunden og ved hårgrænsen.

Det er en god idé at tjekke kæledyr, børn og voksne grundigt om aftenen efter udflugter i naturen, men også gerne i løbet af dagen .

Det er ikke i sig selv farligt at blive bidt af en flåt. Men skovflåter kan i sjældne tilfælde overføre sygdomme, der kan være farlige for mennesker: Borrelia og hjernebetændelsen TBE. Derfor skal man forsøge at undgå flåtbid, fjerne flåter hurtigst muligt og søge læge, hvis der opstår rødmen efter et bid.

3. Hund - masser af flåter

Tjek din hund for flåter - efter en tur i hundeskoven er der næsten sikkert gevinst. Arkivfoto: Getty Images

I hundeskove kan der være i hundredvis af skovflåter, og der skal man være særligt opmærksom. Hunde kan også få borrelia og TBE. Selvom du ikke selv har fået flåter på dig, kan din hund være fuld af dem, efter den har suset rundt i hundeskoven og rullet sig i græsset, hvor der kan være mange flåter. Får de fat i hundens pels, kan de de senere blive overført til dig, hvis hunde drysser dem af på gulvtæppet eller i sofaen.

Derfor skal man gennemgå hundens pels og hud omhyggeligt efter en skovtur - inden I går ind i huset; der findes også medicin eller naturmedicin mod flåter hos hunde.

Søren Risborg hælder mest til at foretage en grundig undersøgelse af hunden, når man kommer hjem fra skoven. Andre sværger til forskellige medicinske løsninger, f.eks. et præpareret halsbånd eller ampuller med væske, som tømmes i hundens nakke. Hvis hunden elsker at tage en dukkert, er virkningen kun kort. Andre anbefaler dråber af teatree-oil, hvidløgskapsler eller andre naturprodukter. Spørg din dyrlæge, hvis du er i tvivl om, hvorvidt din hund tåler et præparat.

Hvis du har hunden i snor og I holder jer på stien, er der mindre risiko for flåter, end hvis hunden tumler sig i hundeskoven. Men det skal den vel have lov til - så må du bare tjekke grundigt bagefter. Arkivfoto: Getty Images

4. Hvis du er blevet bidt

Hvis der opstår rødmen omkring et flåtbid, skal du kontakte lægen, og muligvis have en penicillinkur. Arkivfoto:Getty Images

Hvis du finder en flåt, fjernes den bedst med en tæge-tang, som kan købes blandt andet på apoteket. Det er en speciel pincet med en fjeder. Man griber omkring flåten så langt nede som muligt, drejer rundt og trækker langsomt og sejt, indtil den slipper - uden at gå i stykker. Ingen vilde ryk! Det frarådes at fjerne flåten med fingrene eller en almindelig pincet, da man så kan komme til at nappe flåten over, så hovedet og munddelene bliver tilbage - de skal helst med ud. Undgå at klemme om flåtens krop, da det kan øge risikoen for at trykke borreliavirus ind i kroppen.

Et flåtbid betyder ikke altid, at man er i risiko for at blive syg. Undersøgelser har vist, at kun ca. 15 procent af skovflåter i Danmark er smittede med borrelia, og risikoen for at få borrelia efter bid af skovflåt er ca. 1 per 50 flåtbid. TBE er ikke hidtil registreret hos flåter i Nordjylland, men primært på Bornholm og i Nordsjælland.

Hvis man har fjernet en flåt, og der alligevel opstår et rødt, kløende område, kan der være tale om borrelia. Du skal holde øje med biddet i op til en måned efter. Opstår rødmen, som en ring omkring bidstedet, med lidt blegere hud i midten, skal du gå til lægen, og en penicillinkur vil i langt de fleste tilfælde slå infektionen ned.

5. Borrelia og TBE

Nogle steder, hvor den alvorlige TBE er set blandt flåter, opsættes skilte, der advarer om risikoen. Arkivfoto: Getty Images

Borreliose er den hyppigst forekommende flåtsygdom, men stadig ret sjælden. Borrelia efter flåtbid behandles hurtigst muligt med en penicillinkur, ubehandlet kan der opstå feber, hovedpine og træthed. Hvis et rødt udslæt skyldes borreliose, og hvis det ikke behandles, kan det føre til længerevarende ledbetændelse og nervesmerter.

Den langt mere alvorlige TBE viser sig også ved feber, hovedpine og træthed, men først cirka to uger efter biddet. Hold derfor øje med symptomer i tiden efter et bid fra en skovflåt, og gå til lægen ved mistanke om sygdom. Cirka 25 procent af TBE-smittede får noget, der ligner en sommerinfluenza, og cirka 25 procent af disse udvikler sig til hjernebetændelse. I nogle tilfælde kan TBE have alvorlige følgevirkninger såsom lammelser eller talebesvær.

TBE er stadig ret sjælden i Danmark - i modsætning til i Sverige - og oftest registreret på Bornholm. De senere år er også set tilfælde af TBE i Nordsjælland og ganske få på Fyn og i Jylland.

Du kan læse mere om Borreliose og TBE i Statens Serum Instituts sygdomsleksikon på ssi.dk

