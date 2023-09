Nu må hunden snart være løs på stranden: Her er reglerne

Nu er sommerhalvåret snart officielt slut, og det betyder, at der er plads til andre badegæster end de tobenede på de nordjyske strande.

I vinterhalvåret mellem oktober og marts må danskerne slippe deres hunde løs på de fleste danske strande, hvilket kan være til stor glæde for hunden. Det er dog vigtigt, at hunden er trænet til at komme, når ejeren kalder på den. Det oplyser Dyrenes Beskyttelse i en pressemeddelelse.

Der er dog en række regler, der skal overholdes, inden man slipper vildbassen løs.

- Stranden er et populært sted at give sin hund nye oplevelser og masser af motion. Det er dog vigtigt at have fuld kontrol over hunden, da en løs og ukontrolleret hund stresser de vilde dyr langs kysten og også kan skræmme andre strandgæster. Derudover skal man altid samle op efter sin hund, og smide posen i en skraldespand, så plastikken ikke ender i naturen, siger Jens Jokumsen, familiedyrschef i Dyrenes Beskyttelse.

Du kan også tage i skoven

Der er stadig kyster, efter 1. oktober, hvor reglen om, at hunde må løbe fri, ikke gælder. Derfor skal man holde øje med den lokale skiltning omkring løse hunde på sin strand.

Men hvis man ikke har mulighed for at komme til stranden, er der dog en række andre steder, hvor hunden må være løs - hele året.

Naturstyrelsen har mere end 250 etablerede hundeskove rundt omkring i Danmark. I hundeskovene må hunde altid løbe uden snor, men de specifikke regler for skovene er fastsat af grundejeren. Tjek derfor altid den lokale skiltning ved både strande og hundeskove, inden den firbenede ven slippes løs.

- Selvom man lufter sin hund i en hundeskov, så bør man altid kun slippe sin hund løs, hvis man har fuld kontrol over den. Hunden må hverken skræmme eller skade skovens øvrige dyr og gæster, siger Jens Jokumsen.

For en komplet oversigt over hundeskove, kan man hente app’en ”Hundeskove”, som samler alle i Danmark.