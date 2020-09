Nu ramte indbrudsbølgen Nordjylland: Varebiler tømt for dyrt værktøj

NORDJYLLAND:Politiet havde forudset, at en indbrudsbølge i varebiler ville ramme Nordjylland - og de fik desværre ret.

Mandag og tirsdag skete der indbrud i 10 varebiler rundt om i Nordjylland i byerne Storvorde, Gistrup, Kongerslev, Løgstør og Ranum.

Det oplyser politiet en pressemeddelelse.

I starten af september fortalte politikommissær Henrik Taagaard til NORDJYSKE, at man frygtede, at gerningsmænd var på vej ind i Nordjylland. Derfor gik politiet dengang ud med en opfordring til at holde øje og sikre sin varebil.

På det tidspunkt var Midt- og Vestyjylland hårdt plaget af indbrud i håndværkerbiler, og erfaringer har vist, at det ofte er omrejsende kriminelle, der bevæger sig fra by til by op gennem Jylland.

Og noget tyder på, at det netop et det, der er sket nu.

Fremgangsmåden minder i hvert fald om det, man tidligere har set ved indbrudsbølger, hvor det formodes at være omrejsende kriminelle, der står bag.

Ved de nyeste indbrud er sidedøre eller bagdøre på varebilerne brudt op, og der er blevet stjålet diverse værktøj fra køretøjerne.

- Hvis man har set noget mistænkeligt i og omkring nogle af byerne – og selvfølgelig også generelt i Nordjylland – så er vi meget interesseret i at få oplysninger omkring køretøjer og personer, som virker mistænkelige," siger politikommissær Henrik Taagaard fra Nordjyllands Politi.

Du kan kontakte Nordjyllands Politi på telefon 114.