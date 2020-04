Nu ruller vi alle - ægte cykelglæde på indsendte billeder fra læserne

Næste emne er "Elegance"

Galleri - Tryk og se alle billederne.

Glæden ved at bevæge sig på to hjul stråler ud af dagens mange små nye cyklister, men glæden får konkurrence af drømmens badehusbillede - åh, at afslutte en lang cykeltur med vandgang og strandsand.

Der bliver nok desværre ingen Verdensballet i år med svævende elegante dansere i naturens rammer. Måske kan vores hobbyfotografer kompensere med andre bud på elegance.

Gerne bedre end Googles, hvis primære forslag er brugsting som elevationssenge, pejse og gulvbrædder ved søgning på ordet, fordi reklamebranchen har taget ordet til sig som forskønnende superlativ til salgsvarer.

Spændende, hvilke graciøse fotofremtoninger næste konkurrence byder på med emnet ”Elegance”.

Ugens vinder af to biografbilletter er: Else Glintborg, Vejerslev.