Nu skal bestyrelse forklare p-afgift i lufthavn

NORDJYLLAND:Siden 20. april har det kostet 20 kroner i døgnet at parkere i Aalborg Lufthavn. Lufthavnen har i mange år været kendt for gratis parkering på det store areal omkring lufthavnen, men har nu som den sidste internationale lufthavn i Danmark indført en betalingsafgift, der er blevet kritiseret fra flere siden.

Onsdag skal bestyrelsen forsvare tiltaget overfor lufthavnens ejerkreds. Repræsentantskabet holder sit første møde efter beslutningen, og medlem af repræsentantskabet Hans Peter Beck, (LA), Aalborg Kommune, er et af de medlemmer, der vil have svar på en række spørgsmål, har han varslet på Facebook.

Foto: Lars Pauli

Han vil bl.a. spørge bestyrelsen, hvilke analyser man har benyttet, før man besluttede at indføre afgiften, og hvor meget man forventer at tjene på det nye tiltag.

- Jeg synes, at det er ærgerligt, at vi ødelægger et fantastisk brand med gratis parkering, som har været medvirkende til at tiltrække rejsende helt fra Fyn, siger Hans Peter Beck, der er uddannet pilot og tidligere byrådsmedlem i Aalborg.

De ejer Aalborg Lufthavn Aalborg Lufthavns repræsentantskab består af 18 personer fra de kommuner, der ejer Aalborg Lufthavn, samt fire fra ikke-ejerkommuner. Antallet af repræsentanter er fastsat efter hvor stor en andel kommunen ejer.

består af 18 personer fra de kommuner, der ejer Aalborg Lufthavn, samt fire fra ikke-ejerkommuner. Antallet af repræsentanter er fastsat efter hvor stor en andel kommunen ejer. Aalborg (8), Jammerbugt (2), Brønderslev (2), Frederikshavn (2) Vesthimmerland (2), og Rebild (2).

Fire kommuner, der ikke har del i ejerskabet, har hver et enkelt medlem i repræsentantskabet - det gælder Hjørring, Mariagerfjord, Morsø og Thisted.

Bestyrelsen i Aalborg Lufthavn består af følgende medlemmer:

består af følgende medlemmer: Borgmester Thomas Kastrup Larsen, Aalborg Kommune (Formand), Direktør og Senior Advisor Lars Krull, Aalborg Universitet (Næstformand), borgmester Mogens Christen Gade, Jammerbugt Kommune, borgmester Jesper Greth, Rebild Kommune, entrepreneur Martin Kring, Vice President Networks, Alliances & Commercial Planning Rikke Munk Christensen, Virgin Atlantic Airways, Herudover består bestyrelsen af de to medarbejderrepræsentanter: Vivi Øland Rindsig og Peter Reetz Baltzer. VIS MERE

Hans Peter Beck vil også have bestyrelsen til at forklare, hvilke initiativer man vil gennemføre for de penge, der kommer ind, så lufthavnen bliver "attraktiv og relevant", som har været et af argumenterne. Og hvilke overvejelser man har gjort sig, hvad angår Aalborg Lufhavns brand som eneste danske lufthavn uden parkeringsafgift.

Hans Peter Beck skriver i en kommentar, at han "kan leve med" at repræsentantskabet ikke er blevet orienteret, men mener, at det er "en skidt idé at indføre p-afgiften".

"Hele Aalborg Lufthavns brand og en del af successen skyldes netop, at folk kan parkere uden at skulle forvente en ekstra regning for at stille bilen. Det er let at forstå", skriver han.

Foto: Lars Pauli

Forud for onsdagens repræsentantskabsmøde understreger næstformand i bestyrelsen, borgmester Mogens Chr. Gade (V), at han ser det som en nødvendighed at indføre afgiften, for at lufthavnen kan få den volumen, der skal sikre fortsat udvikling.

- Vores vision er, at endnu flere nordjyder skal rejse ud af Nordjylland, og folk udefra skal komme hertil.

- Afgiften er en investering i forhold til vores fremtid, og en indtjening der skal være med til at sikre det antal ruter, vi ønsker, siger Mogens Chr. Gade.