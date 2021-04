Nu skal René spærres inde - men først skal de finde ham

Torsdag formiddag faldt en tung dom over René Larsen fra Aars. Børn- og ungeudvalget i Vesthimmerlands Kommune besluttede, at han skal køres til en institution i Midtjylland, hvor personalet nu har udvalgets ord for, at det er i orden at spærre den 17-årige mand inde - også selv om han ikke har gjort noget ulovligt.

- Jeg synes, det er virkelig uretfærdigt. Jeg vil bare hjem. De er bange for, at jeg skal komme i misbrug, men hvis jeg har kunnet holde mig ude af misbrug, mens jeg har været på flugt, hvorfor skulle jeg så ikke kunne klare det, når jeg kommer hjem, siger René Larsen.

Advokat Martin Olsgaard mødte for René Larsen.

- Jeg synes, at det er en hård beslutning. Man kunne jo også beslutte at samarbejde med René. Han vil gerne hjem eller i egen lejlighed. Skulle man ikke prøve det af, inden man sender ham på en sikret institution, siger Martin Olsgaard, som minder om servicelovens ord om, at det skal være "absolut påkrævet", når beslutningen om en sikret institution træffes.

Men inden kommunen kan effektuere udvalgets beslutning, skal René Larsen findes. Han er nemlig gået under jorden. Nordjyske har været i kontakt med ham flere gange, og han håber, at han kan blive ved med at skjule sig, om muligt indtil han fylder 18 år i november, hvor han selv kan bestemme, hvor han skal bo.

Voksne kriminelle borgere

Kommunens plan er, at René skal sendes til Fonden Sparta, som driver en række opholdssteder i det midtjyske. I første omgang er der ikke plads på den sikrede afdeling, så foreløbig er hans adresse flyttet til Haugevej 24, som er et opholdssted, der ligger mellem Viborg og Silkeborg.

Selv om der ikke er tale om en sikret afdeling i første omgang, er René Larsen dog spærret inde alligevel. Børn- og ungeudvalget traf nemlig beslutning om, at personalet må tilbageholde ham i hvert fald i de første 14 dage. Den sikrede afdeling på Sparta huser voksne, retarderede kriminelle borgere. Det er ikke klart, om det er den afdeling, som Vesthimmerlands Kommune har tiltænkt René Larsen, når der bliver plads.

Sagen om René Larsen er ikke svær at overskue. Han har boet hjemme hos sine forældre hele sin barndom og gik i skole, som alle andre børn. Han tog også sin afgangsprøve fra folkeskolen. Men inden for de sidste par år er han havnet i problemer og misbrug - ikke mindst i forbindelse med, at hans mor blev indlagt med en depression. Han blev anbragt på opholdsstedet Nordkraft i Mou i sommeren 2020, men fandt hurtigt ud af, at han ikke brød sig om at være. I stedet for at lytte til ham og finde en anden løsning, lavede kommunen opholdet om til en tvangsanbringelse. Det gik sin skæve gang med ulovlig tilbageholdelse, magtanvendelser og flere springture, indtil kommunen fik nok. Nu skal René Larsen spærres inde. I hvert fald det næste halve år.

Vesthimmerlands Kommune ønsker ikke at udtale sig om sagen.