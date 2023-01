Nu sker det: Beredskabet rigger til for at undgå oversvømmelse

ELLING:Alt kan ske, sagde Jens Godsk Jørgensen tidligere i dag efter at have slået kold vand i blodet, da dagens nedbørsmængde blev nedjusteret, og vandstanden i Elling Å var faldet.

Han bor 200 meter fra Elling Å, som i oktober 2014 oversvømmede det meste af nabolaget og har siden frygtet nye oversvømmelser.

Fredag aften kom frygten dog nærmere, for Elling Å nu har nået bristepunktet.

Oversvømmelsen i 2014 betyder dog, at man er forberedt. Der blev nemlig installeret 1730 meter dige, og man overvåger åen.

Derfor var beredskabet også helt klar til at rykke ud og rigge pumpeværktøj til.

Man har siden 2014 overvåget Elling Å, så man er klar til at rykke ud. Privatfoto

- Vores nabo har været nede og snakke med pumpefolkene, og de siger, at de har helt styr på det, siger Jens Godsk Jørgensen.

Han er stadig en smule bekymret, da DMI kun lover mere regn den næste uges tid.

- Elling Å er en af de åer, der afvander flest kvadratmeter i Danmark, og det tager en del tid for al den vand og flyde sammen ved broen under Skagensvej, hvor hullet er for lille til, at det kan følge med. Så når vandet bare bliver ved med komme, bliver man da bekymret, siger han.

Hullet under Skagensvej er en stor del af problemet, når det kommer til risikoen for at åen flyder over. Privatfoto

Hullet under Skagensvej lægger nemlig allerede pres på de diger, der blev sat op.

- Vandet er ikke flydt over digerne endnu, men vi er bekymrede for dem. De gør ikke det, de skal, fordi hullet under Skagensvej fortsat er for snævert, siger han.

Han og naboerne lytter dog til, beredskabet når de siger, at der er styr på det.

- Vi er ikke eksperterne. Det er kommunen og beredskabet, så det må vi læne os op af, siger han.