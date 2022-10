Nu sker det: Fra tirsdag kan du ikke længere logge på netbank med NemID

NORDJYLLAND/AALBORG: Deadline var egentlig 30. juni, men den blev udskudt til 31. oktober, og nu sker det: Fra og med tirsdag 1. november er det slut med at logge på en række platforme - blandt andet netbank - gennem NemID. I stedet skal man bruge MitID, som Digitaliseringsstyrelsen og Finans Danmark står bag.

Men på trods af udsættelsen tyder meget på, at mange borgere risikerer at komme i klemme i overgangen mellem de to digitale løsninger.

Torsdag skrev Politiken, at der var en afvigelse på 300.000-500.000 mellem registrerede NemID-brugere og oprettede MitID-brugere. Og i Aalborg Kommune har 8552 borgere, som har brugt deres NemID inden for de seneste seks måneder, endnu ikke fået MitID. Det viser Digitaliseringsstyrelsens seneste tal fra midten af oktober.

Lidt over 5000 af dem er dog nøgleapp-brugere, og derfor er forventningen, at de selv - eller med hjælp fra familie, venner eller telefonsupport - kan migrere til MitID. Det forklarer Dorthe Jespersgaard, der er kontorchef for Borgerservice i Aalborg Kommune.

- Min vurdering er, at omkring 2000 får brug for at møde frem i Borgerservice og få hjælp. Men det kan være flere eller færre. Nogle af dem, som mangler, skal måske slet ikke have MitID, men i stedet klare sig ved, at andre har fuldmagt til deres anliggender, siger hun.

Da Dorthe Jespersgaard, kontorchef for Borgerservice i Aalborg Kommune, sidste år holdt møde med Kommunernes Landsforening og Digitaliseringsstyrelsen, blev det anslået, at omkring 35.000 borgere i kommunen havde behov for at møde ind fysisk for at få hjælp til MitID, og at den estimerede ekspeditionstid per borger var 20 minutter. Derfor er travlheden ikke kommet bag på hende: - Jeg kunne godt regne ud, hvor mange hænder og timer der skulle bruges på den opgave, siger hun. Arkivfoto: Michael Bygballe

Nyt boom på vej

2022 har været særdeles travl for kommunens borgerservice, der har haft omkring 30.000 ekspeditioner omhandlende MitID siden årets begyndelse.

Kommunen har oprettet midlertidige stillinger, udvidet åbningstiderne og åbnet et ekspeditionskontor på biblioteket, der udelukkende har håndteret henvendelser, som har drejet sig om MitID.

Baggrundene for henvendelserne har været - og er stadig - mange.

- Der er borgere, der ikke har et pas eller en smartphone. Og der er borgere, der bare har brug for hjælp, fordi det kan være omstændeligt. Nogle af dem har været selvkørende med MitID, men har brug for hjælp alligevel, for eksempel fordi de har fået ny telefon, forklarer Dorthe Jespersgaard, der samtidig forudser rigeligt med henvendelser i den kommende tid.

Som minimum året ud.

- Jeg tror, der er mange, der pludselig vågner op, for nu er det nu, og så kommer der nok et boom igen. De næste par uger kommer der tryk på. Men vi lægger så mange tider ud som overhovedet muligt. Og så er der jo også en telefonsupport, og mange kan stadig få støtte og vejledning fra venner og bekendte, siger hun.

Kommunernes Landsforening anslår, at der siden nytår har været 700.000 besøgende i landets borgerservice-afdelinger for at få hjælp til at komme på MitID.