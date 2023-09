Nu sker det: Kæmpe ophørsudsalg i Aldi - se oversigten her

Hvis du er en rigtig tilbudsjæger, så skal du måske rette dine øjne mod Aldi i næste uge.

Her begynder det længe ventede ophørsudsalg nemlig, og der er store besparelser at hente.

Ophørsudsalget gælder i alle Aldi-butikker i Nordjylland, der endnu ikke er lukket.

Ophørsudsalget starter fredag 22. september kl. 8.00 med 30 procent rabat på alle varer i hele weekenden. Mandag og tirsdag er der halv pris på alt, og i butikkernes sidste åbningsdage onsdag og torsdag er der 70 procent rabat, så længe lager haves.

Sidste åbningsdag, hvis der endnu er varer på hylderne, er 28. september.

Det handler altså om at have is i maven, hvis man går efter den største besparelse. Butikkerne lukker nemlig, når der ikke er flere varer at sælge. Desuden gælder tilbudsavisen heller ikke i de butikker, der har ophørsudsalg.

Disse ALDI-butikker holder ophørsudsalg 22.-28. september ALDI Aabybro, Vestergade 2 ALDI Blokhus, Vesterhavsparken 1 ALDI Brønderslev, Østergade 38 ALDI Farsø, Holmevej 3 ALDI Gamle Skagensvej 101, Frederikshavn ALDI Gærumvej 35, Frederikshavn ALDI Hadsund, Broparken 2 ALDI Hals, Midtergade 23 ALDI Hanstholm, Bytorvet 57 ALDI Hirtshals, Doggerbanke 1 ALDI Hobro, Banegaardsvej 4 ALDI Løgstør, Limfjordsvej 2 ALDI Hjørringvej 56, Nr. Sundby ALDI Viaduktvej 7, Nr. Sundby ALDI Skagen, Chr. Xs vej 12 ALDI Støvring, Hobrovej 56 ALDI Sæby, Sophus Falcks Vej 4 ALDI Thisted, Simons Bakke 70 ALDI VIS MERE

Aldi åbnede butiksdørene for første gang i 1977, som den første discountbutikskæde i Danmark.

I december 2022 besluttede ALDI at lukke deres butikker i Danmark.