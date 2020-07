Nu tester corona os - igen

Under 20 danskere er nu indlagt med COVID-19, det laveste tal siden marts. Selv ikke Black Lives Matter-demonstrationerne og studenterfesterne sendte antallet af smittede med coronavirus på himmelflugt, og genkomsten af de udenlandske turister i sommerlandet er tilsyneladende heller ikke noget, der påvirker smittetrykket i voldsom grad. Restriktionerne for besøg på plejehjemmene er lempet betragteligt, vi må køre med rutsjebaner i forlystelsesparkerne og bruge offentlig transport uden de helt vilde forholdsregler. Og alligevel har tallene holdt sig i ro.

Det ER en fantastisk positiv historie, at vi hertillands åbenbart i fællesskab har formået at holde virus fra at sprede sig i stort omfang, ikke kun i de første uger efter nedlukningen, men også efter at der gradvist blev lettet på restriktionerne. Vi har faktisk bevist, at vi i fællesskab formår at ændre vaner og rutiner, at give afkald på ikke mindst en vis portion af den personlige frihed for almenvellet.

Udfordringen er bare, at det ikke er gjort med det. For vi nu skal vi bevise det igen, bare under lidt friere former end hidtil. Endnu en gang bliver der skruet på en knap, endnu en gang skal vi kalibrere vores eget våbenarsenal, så vi siger ja og nej på en lidt anden måde end før: Ja til at mødes mange, nej til at give hånd eller kram, når man mødes, ja til at sætte sig på en mennesketæt plads eller strand, nej til at dele en bakke pommes frites.

Det er svært. Hver gang retningslinjerne bliver lempet, er der en risiko for, at vi giver for meget los. På den anden side ville det også være tosset at holde fast i strikse regler, som har vist sig ikke at være nødvendige. Vi leder med andre ord efter en grænse, som vi reelt ikke ved, hvor ligger, blandt andet fordi den er afhængig af, at vi allesammen er enige om at lede det samme sted.

Det lyder indviklet, og det er det også. Man behøver bare at løfte blikket og se mod USA for at blive bekræftet i, at balancekunsten mellem at lukke og åbne er svær. Ingen ønsker at være slået tilbage til start eller det, der er værre, som tilfældet er i blandt andet Californien.

Jeg håber, at vi også består coronatesten i denne omgang, så vi kan fortsætte med at tage museskridt i retning mod en fuld genåbning. At vi skynder os så tilpas langsomt, af hensyn til de svageste, der ikke nødvendigvis kan komme igennem en omgang coronavirus med livet i behold.