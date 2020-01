Efter lukninger: Nu vil regionen i dialog med kommunerne

NORDJYLLAND:Samtidig med at tre byer - Farsø, Brovst og Skagen - 1. marts må vinke farvel til lægevagts-træffesteder, vil regionspolitikerne prøve at skrue andre løsninger sammen, der - håber man - kan afbøde virkningerne af lukningen af lægevagts-konsultationerne.

Formanden for regionsrådets akut- og praksis-udvalg, Mogens Ove Madsen (S), oplyser, at flere ideer er på bordet.

Eksempelvis kan der i Farsø være tale om at udvide åbningstiden i skadeklinikken (som regionen for et par år siden selv skar ned). I Skagen overvejer man at lave en sygeplejerske-klinik, der især om sommeren, hvor indbyggertallet stiger markant, kan hjælpe syge.

- Vi overvejer også, om paramedicinerne kan indgå i en ny ordning, ligesom vi er på vej med forsøg med video-konsultationer. Jeg forstår godt, at man i de byer, der nu mister vagtlægen, er kede af det, men vi kunne simpelt hen ikke komme længere i forhandlingerne med PLO, siger Mogens Ove Madsen.

Han lover, at drøftelserne om ”de kompenserende tiltag” vil ske i et tæt samarbejde med kommunerne.

Kritik fra borgmestre

Netop borgmestrene i flere af de berørte byer har i meget klart sprog udtrykt utilfredshed med ikke at være blevet involveret i drøftelserne om den ændrede lægevagts-struktur.

I Jammerbugt kritiserer Mogens Chr. Gade (V), at lægevagten i Brovst forsvinder. Han minder om, at efter at regionen i 2007 lukkede Brovst Sygehus, og bygningerne i stedet blev indrettet til sundhedshus, var det en meget vigtig del af aftalen, at lægevagten skulle høre til her.

- Det giver man så køb på nu uden at snakke om det - uden at inddrage os i kommunen. Jeg synes, det er et stort problem for borgerne. Det her handler om, at vi skal have en region, som skal være der for hele den nordjyske befolkning, og der må jeg sige, at der er rigtig mange, der kommer i klemme her, siger borgmesteren, som samtidig kritiserer, at han måtte høre om planen i medierne.

- Når vi mødes så mange gange med regionen, så synes jeg, det er helt forkasteligt, at man ikke fortæller os i kommunen, at der er gang i noget, siger Mogens Chr. Gade.

Også borgmestrene i Vesthimmerland og Frederikshavn har givet udtryk for, at de ikke på forhånd var informeret om, endsige involveret i drøftelserne om lægevagten i henholdsvis Farsø og Skagen.

- Det blev sagt

Regionsrådsformand Ulla Astman (S) melder dog til dels hus forbi.

- Da vi i november havde møde i det såkaldte kontaktudvalg (med borgmestre og regionsrådsformanden, red.), informerede en embedsmand om, at vi forhandlede med PLO om ny vagtlæge-struktur. Det blev fortalt og vist på en planche, at på det tidspunkt ville PLO kun gå med til, at der var lægevagt de tre steder, hvor der er et sygehus med akutfunktioner. Det er ikke sikkert, borgmestrene har noteret sig, hvad konsekvensen af en sådan model var i forhold til deres kommune, men det blev altså sagt ret tydeligt. Desuden blev kommunaldirektørerne informeret om aftalen i fredags, siger hun.

Hvorfor har I holdt kortene så tæt ind til kroppen?

- Der har jo været tale om en række aftale-udkast i en meget lang forhandlingsproces. Vi har været bundet af hensynet til en tredjepart, og så er det svært at føre en åben dialog med andre.

Men taler du og borgmestrene ikke fra tid til anden strategi i forhold til tredjepart, når I mødes?

- Jeg kan sagtens forstå, at borgmestrene - og borgerne i de berørte byer - synes, at dette her resultat er træls. For der er jo folk, der vil få længere end før til hjælp, og det beklager jeg også. Jeg må sige, at det har været svært at orientere borgmestrene detaljeret tidligere, fordi der var tale om fortrolige forhandlinger. Men jeg har noteret mig borgmestrenes reaktion og vil sammen med mine embedsmænd overveje, om vi en anden gang bør og kan være mere åbne tidligere i processen.

Mogens Chr. Gade mener, at regionen løber fra en aftale, der blev indgået i forbindelse med Brovst Sygehus’ lukning, når I nu lukker lægevagten. Hvad siger du til det?

- Jeg kan ikke huske detaljerne i den aftale, men vi er nødt til at reagere på, at tingene har ændret sig de seneste 10 år. Især fordi der er markant færre læger til at dække lægevagten, siger Ulla Astman.