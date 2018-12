"Numsegramseren" slår til igen - denne gang mod 57-årig kvinde

ESNBJERG: En 57-årig kvinde fra Esbjerg cyklede søndag morgen ad Finsensgade ved p-pladsen til Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg, da en mand cyklede op på siden af hende. Han cyklede helt tæt på hende og gav hende et klap i bagdelen.I løbet af december har flere kvinder anmeldt lignende episoder, og politiet mistænker, at gerningsmanden er den samme i alle tilfælde.- Vi har fået mange anmeldelser fra kvinder, der er blevet befølt af "numsegramseren".

Alle kvinderne beskriver manden ud fra samme signalement, og derfor har vi grund til at tro, at det er samme mand, der står bag alle tilfælde, siger Ivan Gohr Jensen, der er vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi, til TV SYD.Ud fra de mange anmeldelser ser det ud til, at "numsegramseren" har været særdeles aktiv i dagene omkring jul.

Den 23. december var en 30-årig kvinde ude på en morgenløbetur. Klokken 7.30 løb hun ad Strandby Kirkevej i Esbjerg, da en mand cyklede op bag hende og tog hende på bagdelen.

Det samme skete tre dage senere på 2. juledag. Denne gang var det en 32-årig kvinde, der cyklede ad Kongensgade i Esbjerg midtby. "Numsegramseren" indhentede hende på cykel og klappede hende bagi.Fredag d. 28. december var gerningsmanden atter morgenfrisk, og ved firetiden befamlede han en 20-årig kvinde fra Varde-området. Hun havde været i byen i Esbjerg, og på vej gennem midtbyen fulgte en mand med en cykel efter hende på Sjællandsgade og tog hende på bagdelen.

Syd- og Sønderjyllands Politi vil gerne tale med alle, der måske har set manden, har set ham følge efter kvinderne, eller som kan have en idé om, hvem han er.Ved du noget, kan du kontakte politiet på telefon 114.

Manden beskrives som 30-35 år og af anden etnisk udseende end dansk - Ikke særlig mørk i huden - Taler forståeligt dansk, men med tydelig accent- Mørkt kort hår og mørkt kort skæg- Iført en sort jakke med hætte eller armygrøn jakke med hætte- Trak en grå herrecykel