Nuttet hvalp skal blive til professionel politihund

Seks små, brogede, pjuskede hundehvalpe, som ligger hulter til bulter og putter sig. Det sidste, man tænker på, er nok, at en af dem snart skal være en professionel arbejdshund.

Men for dette kuld af seks små schæferhvalpe er det præcis, hvad der skal ske. Nordjyllands Politi skal til marts udvælge deres nye kolleger blandt hvalpene.

Det skriver de i et opslag på Facebook.

9. marts skal de seks små hvalpe igennem politiets hvalpetest, hvor de finder den, som fremover bliver en del af Nordjyllands Politis hundesektion.

Og hvalpen er allerede blevet navngivet. Den skal nemlig hedde Ivan. Alle seks hvalpe er hanner.

Foto: Nordjyllands Politi

I hvalpetesten undersøger man blandt andet, hvordan hvalpene reagerer på høje lyde, og hvad de synes om at gå på mærkelige overflader.

Efter den heldige hvalp er fundet, så skal den igennem et halvt års træning, hvorefter den skal bestå en mentaltest for endelig at blive en del af hundesektionen.

Ivan skal så hjælpe politiet med at snuse efter DNA-spor og lede efter bortløbne borgere.