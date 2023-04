Nuuradiin Hussein vil ikke være borgmester - men lader en dør stå på klem

AALBORG:Rådmand Nuuradiin Hussein stiller ikke op til kampen om at blive borgmesterkandidat for Socialdemokratiet i Aalborg Kommune.

Men han lader alligevel døren stå lidt på klem.

Først og fremmest forklarer Nuuradiin Hussein, at han har rådført sig med både familie, nære venner, kollegaer fra tidligere og nuværende byrådsperioder - og gode politiske sparringspartnere.

- Jeg er ikke i tvivl. Jeg stiller ikke op som borgmesterkandidat, siger han.

Vikar i to et halvt år

Borgmesterstolen bliver ledig, fordi Thomas Kastrup-Larsen allerede forlader byrådet i slutningen af maj, da han har fået job som direktør på UCN.

Dermed skal en ny tage over - altså vikariere indtil næste kommunalvalg om to et halvt år - og det vil oplagt være partiets spidskandidat til borgmesterposten.

Med mindre altså at den ene af de to nuværende spidskandidater, folketingsmedlem og tidligere minister Flemming Møller Mortensen, bliver partiets spidskandidat. Han er ikke medlem af Aalborg Byråd og skal derfor først vælges ind i byrådet, før han kan komme på tale som borgmester.

Den anden nuværende spidskandidat, Lasse Frimand Jensen, der er byrådsmedlem og blandt andet også gruppeformand, kan med det samme overtage borgmesterjobbet, indtil det kommende valg.

Men bliver det Flemming Møller Mortensen er byrådets 1. viceborgmester Helle Frederiksen det naturlige valg som vikar i de resterende to et halvt år, der er tilbage inden det næste kommunalvalg.

Er det imidlertid ikke en løsning, kan Nuuradiin Hussein komme i spil.

Det var oplagt

- Jeg har gjort op med mig selv, at hvis det skulle komme på tale, vil jeg takke ja, fordi så må jeg tage det ansvar på mig, siger han.

- Det betyder jo selvfølgelig, at jeg så må forlade mit rådmandsjob. Men nogle gange skal man også tage ansvar. Så hvis mine byrådskollegaer peger på mig, så har jeg gjort det op, siger han.

Nuuradiin Hussein har været med i ni budgetforhandlingsrunder, været gruppeformand i otte år, og han har været fungerende rådmand af to omgange, inden han blev rådmand.

- Jeg har jo den erfaring, der skal til for at blive borgmester. Jeg tænkte egentlig også fra start, at ja, det skal jeg. Jeg skulle arbejde videre med de store politiske prioriteringer.

- Men jeg vidste også godt, at jeg skulle bruge mere tid på at finde ud af, om det var det, jeg ville gå efter.

Størst arbejdsglæde

Nuuradiin Hussein er rådmand for den største forvaltning i Aalborg Kommune, Job og Velfærd.

- Jeg er en politiker, der går efter det, der giver mig størst arbejdsglæde og mest politisk indflydelse. Og når man er rådmand for en stor forvaltning, så er man tæt på at omsætte politik til handling. Det giver mig størst glæde og tilfredshed.

- Derfor ønsker jeg at fortsætte som rådmand, tilføjer han.

Indtil videre har byrådskollegaen Lasse Frimand Jensen samt folketingspolitikeren Flemming Møller Mortensen meldt sig som kandidater til posten.

Onsdag er sidste frist for at stille op som Socialdemokratiets næste borgmesterkandidat.

Byrådskollegaen Lisbeth Lauritsen havde egentlig også meldt sit kandidatur, men valgte at trække sig. Hun meddelte i den forbindelse, at hun peger på Flemming Møller Mortensen som spidskandidat.