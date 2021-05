Ny aftale om genåbning af Danmark - her er alt, du skal vide

NORDJYLLAND:Natten til tirsdag blev regeringen samt Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet enige om en yderligere genåbning af Danmark.

Her er aftalen i hovedpunkter:

Fitness og idræt

Indendørs idræt genåbnes torsdag 6. maj for personer over 18 år med krav om coronapas samt et forsamlingsloft, "der følger det indendørs forsamlingsforbud". Det vil sige et loft på 25 personer.

Der må kun åbnes for "ikke-kontakt-sport" for personer mellem 18 og 70 år.

For børn og unge under 18 år samt for personer over 70 år åbnes der imidlertid for al indendørs idræt fra torsdag - herunder også idræt, der ikke er i organiseret regi.

Forsamlingsloftet for idræt for personer over 70 år hæves ligeledes fra 10 til 25 personer, så det følger det indendørs forsamlingsforbud.

Kravet om coronapas vil gælde, uanset hvor mange der deltager i idrætsaktiviteten.

Fra torsdag genåbnes ligeledes fitnesscentre, herunder fitnesscentre på hoteller. Også her skal gæster kunne fremvise et coronapas.

Der vil samtidig være et krav om, at fitnesscentrene skal være bemandede i åbningstiden. Det sker med henblik på at sikre den fornødne kontrol med coronapas og overholdelse af smitteforebyggende tiltag, herunder afspritning.

Folkeskoler og uddannelsesinstitutioner

Alle danske folkeskoleelever kan torsdag komme tilbage i skole på fuld tid. Helt præcist hedder det i aftalen, at det sker torsdag 6. maj "eller hurtigst muligt derefter".

Ungdoms- og voksenuddannelser kan lukke alle elever ind med 100 procent fysisk fremmøde fra 21. maj.

For studerende på videregående uddannelser vil der være tale om 50 procent fysisk fremmøde fra 21. maj.

Restauranter og barer

Den omstridte regel om bordbestilling på restauranter og barer mindst 30 minutter inden ankomst bortfalder helt fra torsdag 6. maj.

Serveringssteder holde åbent efter klokken 23 for særlige private arrangementer, hvor deltagerne kender hinanden i forvejen.

Kravet om, at private fester som bryllupper skulle slutte senest klokken 23, droppes. Der må serveres alkohol frem til klokken 5.

Spillesteder, teatre og biografer

Spillesteder, teatre og biografer genåbner torsdag med et krav om coronapas. Der kan åbnes for op til 2000 gæster i sektioner af 500.

Udendørs arrangementer for et stående publikum og festivaler kan have op til 2000 deltagere i perioden mellem 21. maj og 1. august. Efter 1. august er der lagt op til maksimalt 5000 deltagere.

Der er krav om coronapas samt inddeling af publikum i sektioner med maksimalt 200 mennesker. Disse sektioner kan få en størrelse på 500 tilskuere efter 1. august.

Loftet for det samlede antal deltagere til arrangementerne kan ifølge teksten hæves til 10.000 deltagere, når det "vurderes sundhedsmæssigt forsvarligt".

Også konferencer og møder med erhvervsmæssige og faglige formål genåbner torsdag med krav om coronapas og op til 1000 deltagere i sektioner på 500, hvor deltagerne hovedsageligt sidder ned.

Forsamlingsloftet

Det generelle forsamlingsloft hæves torsdag 6. maj til 25 indendørs og 75 udendørs.