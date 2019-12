Ny bog fra populær sundhedsekspert: Michelle droppede alle kure - og fik et liv i balance

Hun skriver, at hun forgæves har prøvet alle kure: Nupokur, suppekur, blodtypediæten, Atkinskuren, lynkuren, hvidkålskuren og mange flere, men det var først da hun droppede, hvad hun kalder kurene med alle de rigide principper og tog skeen i egen hånd, at det lykkedes hende at få den krop, hun holder af og en livsstil i balance.

Michelle Kristensen, ernæringsekspert gennem mange år på Go´Morgen Danmark, står bag bogen ”Mission Sund Mad” med 100 af sine bedste opskrifter, som hun omtaler som både lette og lynhurtige at tilberede og lækre.

Hendes udgangspunkt er ”MK principperne”, som Michelle Kristensen har udviklet på baggrund af sin bachelor i idræt og fag i human ernæring i forbindelse med kandidaten.

De to bogstaver står for motion og kost men også for Michelle Kristensen, og det særlige ved hendes principper er, at nok skal man leve sundt, men man skal også se på, hvad der er muligt at inkorporere i en hverdag, hvor folk bruger mindre og mindre tid i køkkenet.

Hun opererer også med et nydelsesmåltid og med faste og taler desuden om kulhydrater før motion - men først og fremmest giver hun opskrifter på de mest populære retter til alle dagens måltider på bl.a. skyrboller og minipizzaer til salater og snacks.

Michelle Kristensen startede i 2012 den første fysiske Bootcamp og har i dag succes med at køre dem som online-forløb. Hun er forfatter til syv fysiske bøger foruden e-bøger og en blog. Desuden er hun sundhedsskribent på I Form og på Alt for damerne.

Michelle Kristensen:

”Mission Sund Mad”

200 sider, 270 kr.

Politikens Forlag