Ny bund og nyt spor: Ingen tog til og fra Vendsyssel i over to måneder

NORDJYLLAND:I løbet af sommeren og ind i efteråret planlægger Banedanmark en del arbejder nord for og ved Aalborg.

I Lindholm skal Banedanmark blandt andet udskifte blødbund, sænke et spor samt fjerne et klargøringsspor og bygge et nyt spor. Det oplyser Banedanmark i en pressemeddelelse.

Opgaverne er så omfattende, at det kræver en totalspærring af sporet, mens arbejdet udføres. Derfor kører der ingen tog mellem Aalborg og Vendsyssel mellem den 10. juli og den 21. september 2020. Der vil køre tog mellem Brønderslev og Frederikshavn.

Viaduktvej spærres i tre uger

Også vejtrafikken bliver berørt. Broen, som i Nørresundby fører Viaduktvej over jernbanen, spærres for biler, lastbiler og motorcykler i perioden 10. juli til den 2. august, da sporene under broen skal sænkes og fundamenterne tilpasses de nye forhold. Tung trafik omdirigeres med skiltning via Høvejen.

Broen vil dog være åben for gående, cyklister samt knallerter.

Midlertidig gangbro på vej til Lindholm Station

Den nuværende overgang mellem perron 1 og 2 på Lindholm Station lukkes af sikkerhedsmæssige hensyn blandt andet på grund af den kommende lufthavnsbane, og fordi hastigheden på gennemkørende tog sættes op.

Der opstilles i stedet for en midlertidig gangbro, som forventes klar i slutningen af august, oplyser Banedanmark. Under opførslen af den midlertidige gangbro etablerer Banedanmark en midlertidig passage over sporene. Den midlertidige gangbro vil senere blive erstattet af en permanent løsning.

Tjek rejseplanen.dk

Sommerens og efterårets arbejder er led i byggeriet af den nye bane til Aalborg Lufthavn, etableringen af et nyt dobbeltspor ved Lindholm samt klargøring til den fremtidige elektrificering af strækningen.

- Vi går en intens tid i møde i forhold til lufthavnsbanen og de andre jernbaneprojekter i Nordjylland. Det berører togpendlerne, trafikanterne på Viaduktvej og ikke mindst de nærmeste naboer, som vil opleve støj fra arbejdet, siger områdechef Lars Blædel Riemann fra Banedanmark i pressemeddelelsen.

Der indsættes togbusser, mens sporene er spærret mellem Aalborg og Brønderslev - tjek afgange og forbindelser på rejseplanen.dk.