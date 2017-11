På sporet af ny cafe i Hobro

HOBRO: Kaffeduften kommer tilbage til Hobro Stations gamle kiosk og billetsalg, som har stået tom siden 2013.

Togrejsende og borgere i byen kan se frem til at nyde en kop mokka eller en sandwich i en ny cafe.

Det er den sociale fond Hedehuset i Mariager, som rykker ind i lokalerne.

Fonden har indgået aftale med DSB Ejendomme om at leje i alt 200 kvm i stueplan.

I disse dage har håndværkere travlt med at male og shine up indvendigt.

Direktør i Hedehuset, Carsten Bredahl, Hobro, fortæller, at cafeen skal drives som en socialøkonomisk virksomhed.

- Salg af kaffe og sandwich er bare rammen. Indholdet handler om, at vi skaber uddannelse og beskæftigelse for en gruppe udsatte unge.

- Målet er, at de går fra at være udsatte borgere til at være ansatte medarbejdere, siger Carsten Bredahl.

1500 passagerer

De unge vil blive sat i sving med at smøre sandwich i køkkenet. Noget af brødet vil de bage selv. Andre vil stå for betjeningen af kunderne i cafeen.

Ifølge Carsten Bredahls oplysninger er der på daglig basis 1500 passagerer, som rejser til og fra stationen, så kundeunderlaget bør være til stede.

Samarbejdet med DSB har været godt. Hvis cafeen i Hobro bliver en succes, kan Carsten Bredahl godt forestille sig, at Hedehuset vil lave lignende projekter på andre af DSB’s stationer rundt omkring i landet.

Underdirektør i DSB Ejendomme, Jes Transbøl, er på samme linje.

- Cafeen er et interessant initiativ, og det lægger sig godt op ad de tanker, vi gør os omkring udlejning af vores tomme og halvtomme stationer. Det gør det blandt andet, fordi de har et bredt funderet samarbejde med lokale aktører. Hvis det får succes, kan jeg godt se muligheder for at udvide samarbejdet til andre af vores stationer, siger Jes Transbøl i en pressemeddelelse.

Hedehuset satser på at åbne den nye cafe 11. december, så man kan få julehyggen med.