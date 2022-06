Ny dokumentar: Der var skjult smitte på minkfarme

NORDJYLLAND:En ny TV 2-dokumentar har undersøgt, hvad der skete hos en række minkavlere i efteråret 2020, da coronaen lagde Danmark - og minkdriften - ned.

Og dokumentaren viser, at nogle avlere forsøgte at skjule smitte, så de ikke tabte indtjening. Samtidig erkender myndighederne, at deres teststrategi ikke fik stoppet smitten.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra TV 2.

- Vi lod os ikke teste, og det ved jeg, at der var rigtigt mange avlere, der heller ikke gjorde, fortæller en avler i dokumentaren.

En anden siger: "Vi ville jo ikke have corona. Så kunne vi bare have ladet os teste. Det gjorde vi ikke".

Prøver var baseret på tillid

Tusindvis af danskere blev smittet med coronavirus, der kom fra minkfarme. Det fremgår af programmet, hvor man også fortæller, at myndighederne 27. juli 2020 sendte et brev til samtlige avlere og deres familier, hvor de opfordrede dem til at blive testet én gang om ugen ved halspodning.

Men smitten spredte sig og kom ud af kontrol. Teststrategien var baseret på tillid - men dokumentaren viser, at en række minkavlere var mere optaget af at mindske deres mulige tab end at følge myndighedernes opfordring til at lade sig teste.

Det fremgår af referater, som TV 2 har fået indsigt i, at Statens Serum Institut i oktober var "bekymret for processen og udbetalingen af erstatning og dermed incitamentet for at lade sig teste". Hovedprincippet var, at avlerne fik mindre i erstatning, hvis deres farm var smittet. Det var en dårlig forretning at blive smittet.

Avlerne blev pålagt at sende svælgprøver fra døde dyr ind til myndighederne. Dette var også baseret på tillid.

- Man kan godt blive fristet til at tage testen på nogle dyr, man allerede har testet en gang - og er sikker på ikke har covid. Så nogle gange dykker vi lidt længere ned i fryseren og tager nogle dyr og tage prøver der, siger en avler i dokumentaren.

Andre avlere fortæller, at de stoppede med at sende prøver ind, da coronasmitten kom tæt på deres farm. Og såvel mundtlige som skriftlige kilder viser, at nogle avlere fortsatte med at pelse mink, selvom de skulle have været i massegrave.

Erkender at smitten ikke blev stoppet

Flere af udsagnene fra minkavlerne bliver bekræftet af dokumenter, som TV 2 har fået indsigt i.

Interne referater fra en krisestab i Nordjylland viser, at myndighederne gennem hele forløbet var dybt bekymrede over, at flere avlere ikke samarbejdede og fulgte strategien.

Fødevarestyrelsen havde ansvaret for at opgøre erstatningen, hvis myndighederne valgte at slå en minkfarm ned på grund af coronasmitte. I dag erkender de, at strategien ikke fik stoppet smitten.

Programmet kan ses på TV 2 torsdag 16. juni kl. 20. Det vil være tilgængeligt på TV 2 Play fra torsdag morgen.