Ny dresscode på sygehus: Nu skal du have blåt tøj på, når du er indlagt

AALBORG: Uformelige, hvide skjorter i oversize, mormortrusser og slappe sokker. Ikke supertjekket, men hvad betyder det, når man er på sygehuset?

Det betyder faktisk noget, mener man på Aalborg Universitetshospital. Her er man i gang med at tænke nyt om farver, faconer og flipper – som de første i Danmark.

Identiteten hænger sammen med tøjet, og vi tager jo personligheden fra patienterne, når vi putter dem i hospitalstøj – ovenikøbet tøj, der er hvidt, unisex og uden pasform Anita Tracey

– Det understøtter ikke patientens velvære og værdighed. Vi oplevede, at patienter i eget tøj var mere aktive – hentede f.eks. saft selv i stedet for at få det bragt, og al forskning viser, at fysisk aktivitet er vigtigt, da sengeleje kan medføre komplikationer, siger Anita Tracey, der har forsket i tøjets betydning for patienten og behandlingen.

Patienternes nye flip

I den nye kollektion af patienttøj kommer der både farver, flipper på skjorten, dagtøj og nattøj, og som noget helt nyt: en bh.

– Nu går patienten jo i princippet rundt i nattøj hele tiden. Der vil vi gerne ind og hjælpe med at fastholde en normal døgnrytme og give patienten mulighed for at skifte mellem dag- og nattøj.

Det giver velvære og gør, at man ser mindre syg ud – og så føler man sig også pludselig mindre syg Anita Tracey

Smid væk eller tag med hjem

Der bliver både udviklet nyt tøj til indlagte patienter og nyt engangstøj til dagkirurgiske patienter. Engangstøjet kan patienterne tage på hjem bagefter, hvis de ønsker det, men det udmærker sig også ved at det nemt kan klippes i stykker i forbindelse med en operation.

Testpersoner kan godt lide det nye tøj. Foto: Aalborg Universitetshospital

I slutningen af november blev den nye kollektion testet hos patienter og personale i Onkologisk Afsnit D3 på Aalborg Universitetshospital.

– Tøjet blev rigtig godt modtaget, både af patienter og personale, og der var også en række gode input, som vi nu tager med i den videre udvikling, siger afdelingschef Susanne Sørensen, Rengørings- og Serviceafdelingen.