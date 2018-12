Ny fangst i nordjysk razzia: Politiet har fanget formodede designertyve

VENDSYSSEL: To lokale mænd på 40 og 42 år mistænkes for at stå bag flere indbrud i flere sommerhuse, efter Nordjyllands Politi onsdag ransagede fire adresser.

Razziaen mod adresserne skete efter kort tids efterforskning, og indsatsen gav pote, da man fandt tyvekoster fra flere indbrud i sommerhuse.

På de fire adresser, der blev ransaget, fandt man adskillige designermøbler, lamper og figurer. Det skriver Nordjyllands Politi på Twitter.

Under aktionen anholdt man samtidig de to mænd, som i dag 12.30 skal fremstilles i grundlovsforhør ved Retten i Hjørring, hvor der er begæret lukkede døre.