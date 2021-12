Ny helikopteraftale sparer regioner for millioner

NORDJYLLAND:Danske Regioner kommer til at spare millioner, når det franske selskab SAF Helicopteres fra 1. oktober 2023 overtager ansvaret for driften af de fire danske akutlægehelikoptere.

Helt præcist 17 millioner kroner i forhold til den nuværende aftale.

- Det er en rigtig god nyhed, fordi det betyder, vi kan få mere sundhed for pengene, siger næstformand i Danske Regioner, Ulla Astman (S) i en pressemeddelelse fra Danske Regioner.

Det er hidtil Norsk Luftambulanse, der har drevet de fire danske lægehelikoptere, som blev sendt i luften for første gang i 2014 - den fjerde, som er fast stationeret i Saltum, dog først 2. januar 2019.

Norsk Ambulanse var sammen med svenske Babcock med i opløbet om den nye kontrakt, men i sidste ende blev prisen afgørende for, at valget faldt på SAF Helicopteres, som har fløjet rednings- og akutlægehelikoptere i Frankrig siden 1979. Det betyder samtidig et skifte af leverandør og dermed et farvel til Norsk Luftambulanse efter mange års godt samarbejde.

Norsk Luftambulanse har været operatør på de danske akutlægehelikoptere, siden de første blev sat i drift 1. oktober 2014

Nye og større helikoptere

Budgettet for de fire danske akutlægehelikoptere er årligt på 185 millioner kroner, hvoraf de 125 i den seneste aftale er gået til leverandøren.

I forbindelse med den nye kontrakt er det aftalt, at alle fire nuværende helikoptere bliver udskiftet med helt nye. To kommer til at ligne de nuværende, men de to andre bliver et nummer større.

De danske lægehelikoptere Akutlægehelikopterne dækker hele landet, men flyver mest til områder, hvor der er langt til specialiseret behandling. Med en akutlæge om bord, der kan hjælpe på stedet og hurtig transport til landets traumecentre, er helikopterne med til at sikre borgerne lige adgang til akut specialbehandling. Mere end hver tredje flyvning går til en patient med symptomer på hjerte-/kar sygdomme. Andre store grupper er patienter med svær tilskadekomst fx efter store trafikulykker og patienter med symptomer på blodprop eller blødning i hjernen. Alle fire helikoptere indgår i ét samlet, tværregionalt beredskab og er en fælles ressource, som de fem regionale AMK-vagtcentraler kan disponere over. Tre akutlægehelikoptere gik i drift 1. oktober 2014 og opererer fra baser i Skive, Billund, Ringsted. Den fjerde gik i drift 2. januar 2019, og opererer midlertidigt fra en base i Aalborg lufthavn, mens der bygges base ved Saltum. De fire helikoptere fløj i alt 4230 missioner i 2019, svarende til knap tre flyvninger i døgnet pr. helikopter. Budgettet for helikopterordningen er på ca. 185 mio. kr. Heraf er ca. 125 mio.kr. omkostninger til leverandør. Kilde: Danske Regioner VIS MERE

De nuværende fire helikoptere fløj i 2019 4230 missioner, og dækker ifølge Danske Regioner behovet i langt de fleste situationer. De lidt større helikoptere kan til gengæld være relevante, hvis en patient skal flyves fra et hospital til et andet for at modtage mere specialiseret behandling eller ved længere flyvninger.

Mere tryghed

- I det hele taget glæder jeg mig over, at der med udbuddet er lagt op til en stabil og tryg overgang; både for personalet og patienterne, siger Ulla Astman.

Hun fremhæver blandt andet, at kvaliteten og evnen til at flyve under dårlige vejrforhold bevares og videreføres i den kommende kontrakt.

Selv om aktørerne i udbuddet har fået besked om Danske Regioners valg, er den endelige aftale endnu ikke underskrevet, og det kan tidligst ske 14. december 2021. Først da udløber en såkaldt "stand still" periode, hvor tilbudsgiverne har mulighed for at klage over afgørelsen, oplyser Danske Regioner.