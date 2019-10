Ny indsats ved uheld: Nu slipper du måske for timelang kø ved tunnelen

AALBORG/NØRRESUNDBY:Et forsøg, der netop er sat i værk i et samarbejde mellem Nordjyllands Beredskab, Nordjyllands Politi, Vejdirektoratet og Limfjordstunnelens eget beredskab, skal mindske den tid, det tager at rydde op efter trafikuheld i Limfjordtunnelen.

Forsøgets overordnede formål er at mindske den tid, et eller flere spor i Limfjordstunnelen er spærret i forbindelse med uheldene og dermed den spærringstid, som skaber de ofte kilometerlange køer i tunnelen.

"Nordjyllands Beredskab har ændret proceduren – og kommer nu med hurtigere hjælp til nødstedte i Limfjordstunnelen. Normalt bliver Nordjyllands Beredskab kun kaldt, hvis der er fastklemte ved et trafikuheld. Men for at afhjælpe de trafikale problemer og lange kødannelser i og ved tunnelrøret kører Nordjyllands Beredskab fremover, i en forsøgsperiode, til alle uheld i tunnelen, da selv mindre uheld kan skabe trafikale udfordringer og lange ventetider", lyder det i et opslag på Nordjyllands Beredskabs Facebook-side.

Rykker på alle uheld

Fremover bliver Nordjyllands Beredskab kaldt, så snart et uheld bliver opdaget på overvågningskameraer hos politiet eller ved beredskabet, eller der sker alarmering via telefon 1-1-2.

Direktør Diana Sørensen, Nordjyllands Beredskab: Trafiksituationen i tunnelen er meget sårbar. Foto: Kurt Bering

- Baggrunden er, at vi sidder i en arbejdsgruppe med Vejdirektoratet og Nordjyllands Politi og også det beredskab, som tunnelen har. Der har været nogle hændelser, hvor vi er blevet aktiveret sent i processen ved et uheld, hvor der allerede er stop nede i tunnelen. Det har vi drøftet, hvordan vi kan agere på. Hvis der går tid, inden anmelder eller første patruljevogn fra politiet finder ud af, at der er brug for beredskabet, så er der allerede gået et stykke tid, hvor kødannelser kan opstå. Og det var jo egentlig det, vi godt ville undgå, at det måske lidt tilfældigt opdages, at der er brug for beredskabet, forklarer direktør ved Nordjyllands Beredskab Diana Sørensen.

På alle udkald til Limfjordstunnelen sender beredskabet nu i en forsøgsperiode på et halvt år en indsatsleder, en redningsvogn og en automobilsprøjte - brandbil.

- Her vil vi hurtigst muligt forsøge at genetablere trafikken ved at nødflytte køretøjer fra tunnelrøret og derved undgå øget kødannelse og trafikfarlige situationer, lyder forklaringen fra beredskabet.

Spildte udrykninger

Der vil være udrykninger, der er spildte, erkender beredskabet.

- Nogle gange, når vi sender udrykningen, vil det være sådan, at vores indsatsleder vurderer, at her kan vi ikke gøre noget. Så triller vi naturligvis stille og roligt hjem igen. Og de situationer skal jo også registreres, siger beredskabsdirektøren.

Diana Sørensen understreger, at beredskabet ikke skal ind og løse ladvognsopgaver, som Vejdirektoratet har aftale med Falck om at klare.

- Det har vi slet ikke køretøjer til. Det, vi har talt om, er nødflytning. Hvis en bil holder så meget til gene, at trafikken ikke kan genetableres, så kan vi nødflytte den ud af tunnelen og op i nødsporet, hvor en ladvogn fra Falck kan komme og flytte den, forklarer beredskabsdirektøren.

I opslaget på Facebook giver beredskabet også deres bedste råd til at forsøge at undgå uheldene.

- Helst er vi uheldene foruden, derfor hold afstand, vær opmærksom og vis hensyn, er Nordjyllands Beredskabs råd til jer trafikanter.

"Overholder du rådene er sikkerheden større for dig og andre trafikanter og uheld bliver minimeret", hedder det i opslaget.

Forsøget følges løbende

Forsøget er sat i værk i starten af uge 43 og som nævnt programsat til at vare i første omgang et halvt år.

- Vi vil løbende i arbejdsgruppen følge fo rsøget og se, om det lykkes at mindste spærringstiden i tunnelen. Vi synes trafiksituationen i tunnelen er så sårbar , så hvis vi kan gøre noget for at bedre det, så vil vi gerne medvirke til det, konkluderer beredskabsdirektør Diana Sørensen.