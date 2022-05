Ny millionær: Heldig nordjyde ramte plet på mobilen

NORDJYLLAND:Det kan være svært at ramme de rigtige taster, når man skal sende en sms fra sin telefon.

Til gengæld kan man godt ramme plet i Lotto!

Endnu en nordjyde kan i hvert fald kalde sig lottomillionær efter at købt en kupon via sin mobiltelefon. Og endnu engang er det Danske Spils millionærgaranti efter en lottotrækning, der giver bonus i vores landsdel.

Den heldige vinder er en spiller syd for Limfjorden, som før lørdagens trækning købte vinderkuponen via sin mobil. Det er uvist, om den nybagte millionær selv valgte sine vindertal, eller om vedkommende lod tilfældet råde ved at købe en lynlotto.

Ifølge Danske Spil bor vinderen et sted "mellem Hobro og Aalborg".

Ingen ramte i øvrigt de syv rigtige vindertal ved lørdagens lottotrækning, og det betyder, at der ved næste trækning på lørdag er 13 millioner kroner i førstepræmiepuljen.