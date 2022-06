Ny nordjysk lottomillionær - nu har jeg råd til drømmebilen

THY: Det er ikke alle, der bliver blæst bagover af store gevinster. Det viser et eksempel fra Nordjylland, hvor en ældre mand fra Thy-området dog ser frem til en større og bedre bil.

Det oplyser Danske Spil i en pressemeddelelse.

For det kommer ikke til at vende op og ned på tilværelsen, at den sindige nordjyde, der kommer fra Thyområdet, ved sidste fredags trækning scorede en stor Eurojackpotgevinst på næsten 2,9 mio. kr.

- Jeg kommer til at leve, som jeg plejer, siger vinderen, der har valgt at være anonym.

Så opkaldet fra Danske Spil om den flotte kapitalindsprøjtning er ikke noget, der har fået den nordjyske puls nævneværdigt i vejret.

- Jeg har haft det godt hele tiden og har altid haft styr på tingene. Så det er ikke noget, der ændrer mit liv. Jeg regner med at blive 95 og har delt pengene ud, så jeg får det samme som nu udbetalt hver måned indtil da. Resten bliver stående, gnækker nordjyden, som er pensioneret.

Selvom Thybo og adstadig altså rimer ualmindeligt godt i dette tilfælde, er der dog alligevel en enkelt ting, som vinderen glæder sig til at spendere noget af gevinsten på.

- Biler har altid interesseret mig, men først nu har jeg råd til at få den bil, jeg har drømt om. På grund af gevinsten kan jeg købe en større og bedre bil, selvom den gamle kun har kørt 15.000 kilometer, smiler vinderen fra Thy-området.

Næste Eurojackpot trækning er i aften, hvor der er 233 mio. kr. i puljen.