Ny nordjysk S-formand - Arne Boelt får ny tillidspost

NORDJYLLAND:De nordjyske socialdemokrater har lørdag fået ny formand, og det er ikke hver dag, det sker.

Faktisk er det 17 år siden, Mogens Vestergård Pedersen fra Hørby satte sig på den taburet, men for et år siden meddelte han internt i partiet, at han ikke ønskede at fortsætte, og lørdag valgte partiets regionale repræsentantskab så Preben Bust Dahlgaard, Thisted, som hans afløser.

Det oplyser Socialdemokratiet i Nordjylland i en pressemeddelelse.

Preben Bust Dahlgaard har i de senere år beklædt posten som kredsformand i Thisted Kredsen og kender også det politiske arbejde fra sin tid som socialdemokratisk byrådspolitiker i Thisted Kommune.

Arne Boelt - nyvalgt medlem af Socialdemokratiets hovedbestyrelse. Foto: Kim Dahl Hansen

På repræsentantskabsmødet, som blev afholdt i Vejgaard Hallen i Aalborg, valgte forsamlingen også den mangeårige, men nu forhenværende Hjørring-borgmester Arne Boelt som nyt medlem af partiets hovedbestyrelse på ca. 30 medlemmer.