Ny økonomiaftale giver 120 millioner kroner ekstra til Nordjylland

NORDJYLLAND:Onsdag indgik regeringen og Danske Regioner en aftale om næste års økonomi, som på papiret giver et økonomisk løft til Nordjylland.

Det meddeler Region Nordjylland i en pressemeddelelse.

Aftalen betyder, at regionen har ca. 120 millioner kroner ekstra at bruge i 2022, men der er alligevel behov for en skarp prioritering. Det siger regionsrådsformand Ulla Astman (S).

- Det er positivt, at den demografiske udvikling med flere ældre patienter dækkes ind. Men der er ingen tvivl om, at det er en stram aftale. Nu skal vi regne på tallene, og vi kan endnu ikke sige præcist, hvad det betyder for næste års økonomi i Region Nordjylland. Der er også nye tiltag og stigende udgifter, der skal findes penge til i budgettet, så selv om vi nu får ekstra midler, skal vi lave en benhård prioritering, når næste års budget skal lægges, siger Ulla Astman.

Den nye økonomiaftale betyder, at der bliver afsat cirka 1,2 milliarder kroner ekstra til sundhed og regional udvikling i alle kommuner - og det er ud af denne pulje, at Nordjylland altså kan forvente at få cirka 120 millioner kroner.

Behovet for ekstra midler til sundhedsvæsnet skyldes blandt andet, at danskerne lever længere, at det er muligt at behandle flere sygdomme, at udgifterne til medicin stiger, og at der er behov for at investere i nyt udstyr og it.

Og netop det sidste er der også afsat en anlægsramme til i den nye aftale.

- Digitaliseringen er en vigtig brik i det moderne sundhedsvæsen, og derfor er det positivt, at der bliver mulighed for at investere i nyt medicoteknisk udstyr og forny den digitale infrastruktur, siger Ulla Astman.

Corona-udgifter dækkes

Regionerne har i forbindelse med økonomiaftalen også fået håndslag på, at de får dækket de merudgifter, der har været i forbindelse med covid19-pandemien.

- Jeg er glad for den tydelige anerkendelse af vores medarbejdere, der har ydet en helt ekstraordinær indsats i forbindelse med pandemien. Og så har regeringen, som de har tilkendegivet hele vejen igennem pandemien, stået ved, at de dækker regionernes merudgifter til pandemiindsatsen inklusive den såkaldte pukkelafvikling, så vi ikke skal finde pengene selv, siger Ulla Astman.

Regionsrådet er allerede i gang med at se på næste års budget, og arbejdet fortsætter de kommende måneder. Det forventes, at regionspolitikerne lander et budgetforlig i september.