Ny rekord: Vi er millionærer i mursten, men nu smuldrer det

NORDJYLLAND:Krigen i Ukraine har kastet verden ud i en økonomisk krise, der æder af sparegrisen hurtigere, end de fleste bryder sig om.

Midt i det hele kan danskerne over en bred kam trøste sig med, at vi er millionærer i mursten.

Friværdi i danskernes hjem Danske boligejeres friværdier var hele 2453 mia. kroner i andet kvartal 2022 – en stigning på 64 mia. kroner igennem kvartalet.

Det er hele 666 mia. kroner mere end tilbage i starten af 2020, hvor vi blev ramt af covid-19, men hvor boligmarkedet overraskende accelererede op i historisk høj fart, fordi danskerne vendte opmærksomheden mod boligmarkedet og kanaliserede flere penge i den retning.

Når vi korrigerer friværdierne for inflationsudviklingen, var de reale friværdier faldende i årets andet kvartal i år, fordi inflationen løb hurtigere end boligpriserne.

Det betyder, at de reale friværdier faktisk reelt toppede tilbage i efteråret 2021.

De reale friværdier er dog stadig på historisk høje niveauer – og faktisk på helt samme niveau som i tiden op til finanskrisen i 2008. Kilde: Realkredit Danmark og ejendomsmæglerkæden Home VIS MERE

Det er Realkredit Danmarks friværdimodel, som på basis af den seneste boligmarkedsstatistik fra Finans Danmark slår fast, at danskernes friværdi i denne tid sætter ny rekord.

I andet kvartal af 2022 nåede danskernes samlede friværdi en svimlende sum på 2453 milliarder. Om du så begyndte at tælle, når du blev født, ville du på et langt liv ikke nå til sidste ciffer i det tal.

Ifølge beregningen kan alle danske parcelhusejere glæde sig over, at deres friværdi er steget 350.000 kr. i snit siden starten af 2020, så den nu er på 1.310.000 kroner mod godt 960.000 kroner i 1. kvartal 2020.

Tallene afslører dog også ubarmhjertigt, at der er steder i landet, hvor værdien af din bolig øger din formue hurtigere end andre steder.

I dét regnestykke ligger boligejere i hovedstadsområdet ikke overraskende milevidt foran eksempelvis nordjyderne med friværdi, som i gennemsnit er fire gange højere.

Tallene dækker dog over endnu større forskelle mellem landets 98 kommuner. Fra cirka 9,6 mio. kr. i Frederiksberg kommune til ca. 380.704 kr. i Morsø Kommune, som er den af de 11 nordjyske kommuner, hvor boligejerne har færrest kroner stående i mursten.

Noget tyder imidlertid på, at gassen er begyndt at gå af boligfesten. Boligpriserne har taget et dyk de seneste måneder, og boligøkonomer spår et prisfald på op til 10 pct. på boligmarkedet over de kommende år.

- Det er selvfølgelig ikke rart at se sin opsparing i boligen blive mindre, men det giver trods alt et ’nettooverskud’ i friværdien på 100.000 kr. i forhold til, inden corona ramte os, og danske boligejere vil i gennemsnit fortsat være millionærer i mursten, siger boligmarkedsanalytiker i Home Henrik Hauthorn Jensen.