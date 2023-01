Ny rute flyver nordjyder til Island

AALBORG:Går dine sommerferieplaner i retning af varme kilder og vulkaner, så får du nu en mulighed for at flyve direkte til Reykjavik fra Aalborg Lufthavn.

Det er det islandske flyselskab PLAY, som fra 10. juni i år og frem til slutningen af oktober flyver to gange om ugen til den islandske hovedstad.

Dermed får de nordjyske rejsende også muligheden for at tage det nemme hop videre fra Island og til den amerikanske østkyst, hvor Boston, Washington og New York venter.

- Det er en stor dag i Aalborg Lufthavn, hvor man kan sige, at vi starter året næsten på samme måde, som vi sluttede 2022. En direkte rute til Island er en fantastisk nyhed, der er blevet arbejdet på længe. Vi kommer til at se mange fritidsrejsende på ruten, men samtidig også fisk, da netop cargo-potentialet for den nordjyske fiskeindustri har spillet en stor rolle for en direkte rute – både direkte til Island og videre derfra, siger lufthavnsdirektør Niels Hemmingsen i en pressemeddelelse.

Den nye rute får plads til 174 passagerer på hver flyvning, som i øvrigt kommer til at foregå i Airbus 320-200neo- fly.