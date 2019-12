Ny stribe af indbrud: 17 på én weekend

VENDSYSSEL:Det har været en travl weekend for Nordjyllands Politi: Vendsyssel har mellem fredag og søndag været ramt af sammenlagt 17 indbrud.

I henholdsvis Frederikshavn og Skagen har der i alt været fire indbrud. Værre stod det til i Hjørring, hvor otte huse har haft indbrudstyve på besøg.

Jammerbugt har haft et enkelt indbrud.

Indbruddene er en del af en større bølge, der i de seneste uger er skyllet ind over Vendsyssel.

- Vi har oplevet en ret stor stigning i indbrud. Derfor tror vi, at der er en sammenhæng, siger politikommissær Peter Skovbak, der leder efterforskningen i Frederikshavn.

Lokalpolitiet i Hjørring og Frederikshavn har på grund af denne sammenhæng besluttet sig for at gå sammen om at opklare indbruddene.