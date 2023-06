Ny vane slår igennem i sommervarmen: Sådan vil vi også have maden leveret

NORDJYLLAND:Burgere, salater og sushi suser gennem byen med madbude på vej til kunder, der opholder sig på en bænk eller et tæppe i det fri.

De mange uger med sol og varme har haft en markant effekt på vore madvaner.

- På få uger er antallet af bestillinger uden for de vanlige hjemmeadresser eksploderet, og lige nu ender hver femte pizza, burger eller sushibakke ved vandkanter og grønne områder i byen, fortæller Oliver Frost, landechef for leveringstjenesten Foodora.

Leveringstjenester har langt flere ordrer, hvor madbudene skal finde kunderne ude i det fri. Arkivfoto

Madbude fra Foodora og Wolt kører til udendørs samlingssteder som havnefronten, Kildeparken og Hesteskoen i Aalborg, hvor kunderne får leveret deres mad direkte på bænken eller tæppet.

- Vi vil gerne bruge tiden sammen og i solen - og her er en levering lige til strandtæppet en lille hverdagsluksus, lyder det fra Oliver Frost.

Af Foodoras tal fremgår, at havnefronten i Aalborg er blandt de travleste områder for takeaway-leveringer sammen med hotspots som Odense Havnebad og Islands Brygge og Kongens Have i København.

Flere borde og bænke

Aalborg Kommune har medvirket til at give byens ekstra puls ved at opstille flere borde og bænke rundt omkring i byrummet - bl.a. på havnefronten ved Jomfru Ane Parken og Utzon Center, ved Aalborg Cable Park i Østre Havn, Stigsborg Brygge, Lindholm Strandpark og kulturbroen.

Foto: Simone Stampe Dreessen

- Det har været en stor succes, og vores folk ude i byen ser, at et stigende antal mennesker slår sig ned ved de opstillede borde og bænke og for eksempel får deres mad leveret til en bestemt bænk, fortæller Theresa Skov, kommunikationsmedarbejder i afdelingen By og Land.

Hos leveringstjenesten Wolt har det gode vejr forstærket en tendens, man har oplevet i et stykke tid.

- Vi har generelt et stigende antal leveringer til andre steder end folks hjemmeadresse, fortæller Mikkel Tofte, kommunikationsansvarlig hos Wolt.

Dovenskab, eller ...

Det gælder både leverancer til kunders arbejdsplads, men også ude i byrummet, hvor folk mødes, i parker, på havnen eller hvis folk står i kø og venter på at komme ind til en koncert.

Arkivfoto: Martin Damgård

Ofte omfatter ordren også dagligvarer fra supermarkedet.

Kunder vælger måske at bestille pizza eller burger fra en lokal restaurant og supplerer med drikkevarer og chips fra Netto.

For nogle kan det måske forekomme absurd og ses som udtryk for ekstrem dovenskab, at man ikke selv henter sin mad eller smutter ind i supermarkedet, når man alligevel er ude i byen.

Mikkel Tofte ser det mere som udtryk for, at folk i alle aldre foretager en bevidst og benhård prioritering af deres tid.

- Jeg vil ikke sige, at det er dovenskab - snarere en helt bevidst tankegang om, at man hellere vil bruge tiden sammen med venner og familie end at stå i kø på et pizzeria eller i supermarkedet.

Bænk under bøgen

Ifølge Mikkel Tofte er det da også både unge, ældre og børnefamilier, der på den måde gør dagligdagen mere bekvem.

- De har så at sige et indbygget excelark, der hjælper dem til at få det optimale ud af deres tid, vurderer Mikkel Tofte.

Når kunden ikke befinder sig på en konkret adresse, kan det somme tider være en udfordring for madbudene at finde frem til den korrekte modtager, hvis mange mennesker er samlet.

Derfor skal man give så mange præcise oplysninger som muligt om sin placering.

- Det øger sandsynligheden for, at vi kan lande bestillingen indenfor den aftalte tid, siger Mikkel Tofte.