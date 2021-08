Nye Borgerlige - landets eneste revolutionære parti

Engang skulle de revolutionære partier findes på venstrefløjen, men sådan er det ikke længere i dansk politik. Nok findes der partier, der kalder sig socialistiske, men salig Karl Marx vil have mere end svært ved at få øje på den klassiske socialisme hos SF og Enhedslisten. Ingen taler længere om arbejderklassens overtagelse af produktionsmidlerne eller afskaffelse af monarki og privat ejendomsret.

I dagens danske politik findes de revolutionære derimod på højrefløjen, de kalder sig Nye Borgerlige og melder nu klar til kamp mod den velfærdsstat, der har været nationens fundament og virkelige magthaver siden den store socialreform i 1933, hvor samfundshjælp gik fra at være noget, man kunne håbe på til noget, alle havde krav på.

I weekenden præsenterede partiet sit bud på en fremtidig økonomisk politik, og et mere vidtgående forslag kommer der ikke foreløbigt.

Flere danskere skal simpelthen klare sig selv, overførselsindkomster skal skæres voldsomt eller helt fjernes, og ulighed skal ikke mere være et skældsord. I den nye borgerlige fremtid vil debatten om, hvorvidt det kan betale sig at arbejde, hurtigt stoppe - partiet foreslår, at kontanthjælpen skal sættes ned hver tredje måned, indtil den når et niveau svarende til SU.

Meget hjælp til budget-omlægning skal kontanthjælpsmodtagerne ikke regne med - den offentlige sektor skal nemlig også skæres voldsomt. 100.000 stillinger skal nedlægges, budgetterne barberes med 85 mia. kroner og DR, DSB og udviklingshjælp skal bare væk. I alt vil partiet finde 135 mia. kroner, der alle skal retur til de arbejdende borgere. De kan se frem til fast, flad skat på 37 procent og billigere biler, samtidig med at både statskasse og pensionister ifølge det ultra-liberalistiske udspil også vil få det bedre.

Drastisk er et mildt ord at bruge om planen, og lige nu er der da heller ingen virkelighed i projektet. Med partiets bare fire mandater og plads i en fortumlet opposition er der kun tale om signal-politik, der i nogen grad endda er baseret på gætterier og usikre fremskrivninger.

Der er da også meget at kritisere udspillet for - først og fremmest den blinde tro på, at et lykkeligt samfund kan skabes på en model, der så entydigt fokuserer på ren, rå kapitalisme - men der er faktisk også grund til at rose det.

Først og fremmest er det forfriskende med et udspil, der i dén grad synes båret af egen politisk overbevisning og ikke analyser af vælgersegmenter. Havde det sidste været tilfældet, ville udspillet have været markant mindre ekstremt, for meget vælgertække er der ikke ikke over et forslag, der nærmest vil tvinge alle andre end de mest syge ud på arbejdsmarkedet.

Nye Borgerlige bør også anerkendes for at sætte gang i en helt nødvendig diskussion om fremtidens velfærdsstat. Andre partier taler kun om at udvide velfærdsstaten, og nogle lyder nærmest, som om der ikke findes nogen øvre grænse for hverken skattetryk eller hvad staten skal hjælpe med.

Men der er en grænse, og er den ikke nået, sker det snart. Allerede nu er velfærdsstaten under pres og har stadig sværere ved at leve op til folkelige forventninger. Der findes simpelthen ikke varme hænder nok, og det problem vil kun vokse i en fremtid med flere ældre og færre unge.

Løsningen findes ikke i Nye Borgerliges plan, men løsningen findes forhåbentligt i den efterfølgende nødvendige debat om velfærdsstatens fremtid.