Nye corona-tiltag: Se hvordan politiet håndterer dem

NORDJYLLAND:Nordjyllands Politi kommer ikke til at patruljere rundt i landsdelen for at rykke i dørhåndtag til for eksempel solcentre i den kommende tid for at kontrollere, at der er blevet lukket ned. Det fortæller politiinspektør Ole Kristensen fra Nordjyllands Politi.

- Nej, det gør vi ikke. Alene af den grund, at jeg simpelthen ikke tror, at det er nødvendigt - nordjyderne har været gode til at udvise samfundssind og gøre, som der bliver sagt, siger Ole Kristensen.

Nye tiltag Onsdag klokken 10 trådte nye og skærpede tiltag og påbud i kraft i Danmark - blandt andet er forsamlingerne med mere end 10 mennesker forbudt, ligesom en række forskellige erhvervsdrivende skal lukke. Solcentre, restauranter, cafeer, barer og frisører. Også storcentre og butiksarkader skal lukke VIS MERE

Der kommer dog flere patruljer på gaderne, men det er for at skabe tryghed og for at være der, hvis nogen har spørgsmål til, hvilke konsekvenser det hele har for den enkelte - der er meget, man som borger kan være i tvivl om med de nye retningslinjer.

- Vi har en forpligtelse til at rådgive om, hvad der gælder og ikke gælder. Derfor sender vi dels patruljer ud, som folk kan spørge til råds, og så samler vi nogle kompetencer, der har den viden, der skal til.

- Dem kan vi spørge til råds om, hvad der er op og ned i den her situation. Hvor tingene jo også går stærkt, det udvikler sig nærmest fra time til time nogle gange, siger Ole Kristensen.

Politiinspektøren har i øvrigt ikke meget andet en lovord til overs for nordjyderne i denne tid.

- Det er helt åbenlyst, at det er et stærkt sammenhold, der er trådt i kraft, siger Ole Kristensen.

At politiet ikke begynder at patruljere rundt til de forskellige erhvervsdrivende for at tage i dørhåndtag betyder ikke, at man ikke vil gøre noget, hvis nogen bryder reglerne.

- Hvis vi får en henvendelse, for eksempel om en større fest hvor mange mennesker er samlet, så reagerer vi selvfølgelig og følger op på den, siger Ole Kristensen.

Som altså i bund og grund ikke tror på, at det kommer til at ske.