Nye coronatilfælde i Nordjylland: Mange elever er hjemsendt

Virusset har også ramt Gistrup Skole. Hele 8. årgang er sendt hjem, efter skolen blev at vide søndag, at en elev på årgangen var blevet smittet. Skolen nedlagde undervisningen mandag, inden de tirsdag tog hul på hjemmeundervisning for de unge.

- Vi regner med at have den tilbage torsdag, men der kan selvfølgelig ske noget, hvis der dukker endnu et smittetilfælde op, siger skoleleder Thorstein Jensen.

Alle elever på årgangen bliver testet tirsdag formiddag. Hele årgangen bliver betegnet som nære kontakter ud fra et forsigtighedsprincip.

- Vi var meget tæt på, at det egentlig kun var den ene klasse, men fordi der havde været noget aktivitet i en pause, som kunne have sket på tværs af klasserne, valgte vi, at være forsigtige og sender hele årgangen hjem, siger skolelederen.

Smitten er angiveligt ikke sket i skoletiden.