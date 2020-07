Efter stigning på landsplan: Ledende overlæge ser ikke stigende smittetal i Nordjylland

NORDJYLLAND:14 nordjyder er blevet konstateret smittet med covid-19 siden sidste uge, viser de seneste tal fra Statens Seruminstitut.

Ser man på andelen af bekræftet smittede pr. 100.000 indbyggere er den største stigning sket i Frederikshavn. I kommunen er seks indbyggere testet positive for covid-19 den seneste uge, hvilket betyder, at antallet af bekræftet smittede pr. 100.000 nu er steget fra 64 til 74.

Kommunen med den største andel smittede er stadig Vesthimmerland. Her har yderligere tre personer fået konstateret covid-19 siden sidste tirsdag i sidste uge.

I Aalborg er andelen af smittede også steget en smule med fem nye tilfælde, mens to nye bekræftet smittede også får tallet for Brønderslev til at stige en smule.

I kommunerne Hjørring, Mariagerfjord, Jammerbugt, Morsø, Thisted og Rebild har der ikke været nye konstateret smittede den seneste uge.

Samlet for Nordjylland er andelen af bekræftet smittede pr. 100.000 nu på 103,7, mens den på landsplan er 230,1.

Størst stigning i Frederikshavn Kilde: Statens Serum Institut

Stigning har ikke ramt Nordjylland

Set på landsplan har der de seneste uger været en stigning i gennemsnitstallet for, hvor mange personer, der dagligt bliver testet positive for covid-19. Over weekenden blev der konstateret 109 nye smittede på landsplan. Men den stigende tendens, ser ikke ud til at have ramt Nordjylland.

Ifølge Henrik Nielsen, der er Ledende overlæge på infektionsmedicinsk afdeling på Aalborg Universitetshospital, har den seneste uge lignet de foregående uger i Nordjylland.

- Tallet ligger på mellem nul og tre pr. dag, og det gør det stadigvæk i denne uge. Så jeg kan i Nordjylland ikke se nogen bevægelse op ad i antallet af positive tests.

Ifølge overlægen kan det være svært at sige, hvad der er den præcise årsag til, at der er stor regional forskel på hovedstaden og Nordjylland.

Dog fortæller han, det blandt andet kan skyldes en større brug af offentlig transport i hovedstadsområdet. Den nuværende regionale forskel er heller ikke noget nyt, forklarer han.

- Vi har set det hele vejen igennem. Der er mere smittespredning i Østdanmark, end der er i Vestdanmark, og det er der så nok stadig også her i juli-måned.

Overlægen fortæller dog, at små ophobninger af tilfælde, som dem man så i Sindal og hos nogle rejsende på bustur, sikkert vil opstå igen andre steder. Overordnet er Nordjylland dog ikke så hårdt ramt, som den østlige del af landet.

- Generelt er der meget lav smittespredning i vores region.