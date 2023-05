Nye indbyggere i vildmosen: Kalve tog deres første usikre skridt

LILLE VILDMOSE: For få dage siden tog et par små elg-kalve deres første usikre skridt.

Lille Vildmose - 7.600 hektar beskyttet vildmark øst for Aalborg - har nemlig fået mindst to nye indbyggere.

- Vi ved, at der er kommet to nye kalve. De blev født af den samme mor, og det er vi ekstra glade for. Det er nemlig relativt sjældent, at elge får tvillinger, og når det sker, er det et tydeligt tegn på, at dyrene har det godt, fortæller Lars Konnerup, der er biolog og direktør for Lille Vildmose Centret.

Han håber på, at der kommer endnu flere kalve i løbet af kort tid.

- Vi vil blive rigtig glade, hvis der kommer en fem-seks stykker, men vi ved det faktisk ikke, for elgene lever frit og bliver ikke overvåget, siger han.

Der er omtrent 22 elge i Lille Vildmose. Tallet er baseret på en drone-overflydning, så helt sikkert er det ikke.

- Men vi kan i hvert fald konstatere, at elgene formerer sig og har det godt. De elge vi har fundet døde, er blevet undersøgt, og de er døde af alderdom og ikke sygdom, siger Lars Konnerup.

Elgkalve vejer ved fødslen 12-15 kilo og er straks på benene - om end usikkert - for at følge deres mor.

Elgkalvene kom til verden som tvillinger. Foto: Erik Søgaard-Andersen

Elgene færdes på et område på 2100 hektar, som de deler med 100 stykker kronvildt og i omegnen af 600 kreaturer.

Alle dyrene sørger for at sikre, at det område i vildmosen ikke springer i skov. Og der er mad nok i området. Vurderingen er, at vegetationen rækker til mere end 1000 stykker kronvildt, og på sigt er håbet, at opgaven kan klares af vilde dyr uden brug af kreaturer. Men dertil er opgaven endnu for omfattende.

Mens elgene om vinteren typisk finder føde ved at gnaske bark af træer, så søger elgene mod mere sumpede vådområder, når sommeren nærmer sig, og temperaturerne stiger. Elgen er en god svømmer, og ca. 40 procent af elgens føde kan i sommerperioden bestå af vandplanter. Dyret kan også dykke ned efter mad.

En voksen elg spiser 40-50 kg føde i døgnet.