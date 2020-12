Nye lynteststeder: Her har du adresserne

NORDJYLLAND:Torsdag morgen klokken ni åbner Falck sine tre nye lynteststeder for coronavirus.

Og nu er man så langt med planerne, at der kan meldes præcise adresser for teststederne ud.

De tre adresser er:

Thomas Morildsvej i Hjørring i forbindelse med Park Vendia

Wilhelmsborgvej 14, Thisted, i industrikvarteret i det nordlige Thisted

Lupinvej 3, Hobro, i industrikvarteret i det nordlige Hobro

- Stederne er alle valgt ud fra logistikken. Der er fine tilkørselsforhold, der er gode parkeringsmuligheder, og vi får den indendørs plads vi har brug for, dels til venteområde og dels til selve testningen af folk, så vi mener, at de tre steder her er ideelle til forholdene, siger regionsdirektør for Falck, Kjeld Brogaard.

I forvejen har Falck en lokalitet i Nørresundby, hvor der foretages lyntests for corona. Det er på Jørgen Berthelsens Vej, hvor der har været åbnet for lyntest med svar på maksimalt en halv time allerede fra søndag. Der er åben fra kl. 9-20 alle ugens dage.

- Når vi åbner torsdag på alle fire lokationer, så vil vi kunne teste mellem 1500 og 2000 personer dagligt. Men vi er stadigvæk på jagt efter lokaler - specielt i og omkring Aalborg vil vi gerne øge kapaciteten, for vi vil gerne betydeligt højere op end de 2000, som vi regner med her de første dage, siger regionsdirektøren.

Han fortæller, at det er gået rigtig godt de første dage på Falcks indtil på torsdag eneste lynteststed i Nordjylland.

- Vi har haft lange køer. Vi vil jo utroligt gerne betjene vore kunder hurtigere. Men vi har ikke haft mulighed for at opskalere før nu på torsdag, så folk må desværre væbne sig med tålmodighed. Og vi håber på, at folk selv vil være med til at bedømme om køen er for lang og så kommer senere på dagen, lyder opfordringen fra Kjeld Brogaard.

Han glæder sig over, at man på teststederne "bryder smittekæder hver dag".

- I går havde vi 10, der blev testet positive, og det er jo 10 smittekæder, der bliver brudt, så det er vi rigtig godt tilfredse med, lyder det fra regionsdirektøren.