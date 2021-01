Nye planer for ikonisk Aalborg-restaurant: Unge folk overtager roret

AALBORG:Restaurantskibet Prinses Juliana, der ligger ved Vestre Havnepromenade med udsigt til fjord og Limfjordsbroen, har siden august været til salg. Og derfor var fremtiden for skibet, der for mange er blevet en del af det martime-miljø på havnen, usikker.

Men nu er der fundet en fremtid for skibet, der bliver i Aalborg.

John Andersen og hans familie, der har ejet restaurantskibet siden 2006 har nemlig valgt at beholde skibet og har fået to unge kokke - Benjamin Larsen og Patrick Pedersen - til at blive forpagtere af driften.

- Vi har været åben for både salg og forpagtning, og vi har fået to af vores tidligere ansatte - som vi kender - til at overtage driften. Så det er vi rigtigt glade for, da vi er sikre på, at de kan levere den kvalitet, som vi gerne vil have, at skibet er kendt for, siger han.

For gammel til at begynde i København

John Andersen fortæller, at der også har været andre henvendelser både omkring salg og forpagtning af Juliana.

- Vi har været kræsne med bensyn til at få de rigtige forpagtere, som vi stoler på kan køre det godt videre med hensyn til kvalitet og økonomi. Vi havde også interesserede købere, der ville flytte skibet og vi fik et tilbud om at vi selv kunne flytte det til København - tæt på Nyhavn - men i sidste ende var dette den rigtige løsning. Vi er glade for, at se skibet ligge i Aalborg, og flyttede vi selv skibet til København, skulle vi i gang med at skaffe personale og opbygge forretningen, og det er jeg blevet for gammel til, siger han.

Prisskiltet på 17 millioner kroner har også gjort, at interesserede købere har trukket følehornene til sig.

- Der er ikke mange kokke eller fagfolk, med lyst til at få sit eget, der har så mange penge. Herudover er branchen lidt usikker lige nu med corona. Det kan vi selvfølgelig også mærke, men vi er sikre på, at driften ser fornuftigt ud, når vi igen kan åbne, siger John Andersen.

Sikret i ti år

John Andersens børn har ikke været interesseret i at overtage den daglige drift eller styring af restaurantskibet. Derfor er familiens investeringer de senere år lavet om, så det hovedsagligt er ejendomsadministration og produktudvikling i andre selskaber. Og så stod valget mellem at sælge eller bortforpagte den daglige drift af Juliana.

I forbindelse med, at Juliana også fremover skal ligge i Aalborg Havn, har John Andersen fået lavet en aftale med Aalborg Kommune, der sikrer at restaurantskibet kan ligge på sin "vanlige plads" i de kommende ti år.

- Vi har fået lavet en god aftale med kommune. Den er uopsigelig i ti år, så vi kan beholde den plads, som mange forbinder med skibet, siger han.

Arkivfoto

Indtil videre planlægger Benjamin Larsen og Patrick Pedersen at fortsætte driften af Juliana som tidligere, men de vil også foretage justeringer og forbedringer i driftskonceptet fremover.

- Det er vi sikre på vil ske med fornøden nænsomhed og omtanke for yderligere højnelse til glæde for prinsessens mange gæster. Det er nogle gode fyre, vi har fundet, siger John Andersen.

For at komme i gang, venter de nye forpagtere kun på at modtage alkoholbevilling fra bevillingsnævnet, og så naturligvis, at corona restriktionerne bliver lempet igen, så kunderne igen kan gå ombord på restaurantskibet.