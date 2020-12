Nye restriktioner: Følg pressemødet med statsministeren her

DANMARK:Der kommer tilsyneladende ingen specielle nye restriktioner for de nordjyske kommuner i den kommende tid. Lave smittetal i Nordjylland gør, at nordjyderne i denne omgang formentlig undgår de skrappere restriktioner, der bliver gennemført i en række andre kommuner rundt om i lande i den kommende tid.

Statsminister Mette Frederiksen holder lige nu pressemøde, og her kommer hun også ind på de restriktioner, der kommer til at gælde for alle danskere hen over jul og nytår samt for resten af vinteren - såfremt der da ikke sker nye udviklinger i corona-situationen.

Hele 38 kommuner med høje smittetal bliver derimod ramt af nye hårdere restriktioner i forbindelse med de store stigninger i antallet af smittede med corona-virus.

Derfor har statsminister Mette Frederiksen mandag formiddag holdt et længere møde med borgmestre fra 38 kommuner - mest fra Sjælland og København, men også Odense og Aarhus var med.

På mødet orienterede og drøftede hun restriktionerne i disse kommuner - restriktioner, der blandt andet omfatter total nedlukning af cafeer og restauranter og hjemsendelse af alle elever i de ældste elever i Folkeskolen.