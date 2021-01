Nye restriktioner skræmmer ikke butikschef: - Vi brokker os ikke

NORDJYLLAND:- Det er intet problem. Der kommer hele tiden nye retningslinjer, men vi brokker os ikke. Vi finder de nye afmærkninger frem, og så er vi klar til i morgen (onsdag, red.). Men jeg er da glad for, at de her tiltag ikke kom for 14 dage siden.

Sådan siger Tommy Vestergaard, varehuschef i Kvickly Vestbyen i Aalborg, i kølvandet på de nye restriktioner, som træder i kraft onsdag 6. januar.

Restriktionerne indebærer blandt andet, at afstandskravet hæves fra én til to meter. Hos Kvickly Vestbyen betyder det konkret, at butikken fra onsdag kun må huse halvt så mange kunder ad gangen - cirka 200 - men det er yderst sjældent, at der er så mange besøgende i butikken på én gang.

Til gengæld kan der opstå udfordringer i bestemte områder af butikken. Men Kvickly Vestbyen - og dagligvarebranchen generelt - er forberedt, lyder det fra Tommy Vestergaard.

- Det kan blive besværligt ved områderne omkring kasserne og kølediskene, men vi kender jo øvelsen. Og vi har personale i butikken, der hele tiden kan guide vores kunder, siger han.

Ændret kundeadfærd

Tommy Vestergaard forventer, at man - på grund af situationens alvor - vil se en ændret og mere forsigtig kundeadfærd i den nærmeste fremtid, hvilket også bidrager til sikkerheden.

Mange har allerede taget konsekvensen og omlagt deres indkøbsvaner radikalt, forklarer han. For eksempel ved kun at handle tidligt om morgenen, sent om aftenen - eller over nettet.

De nye restriktioner betyder, at Kvickly Vestbyen nu kun må lukke cirka 200 kunder ind ad gangen. Arkivfoto: Claus Søndberg

Men der vil fortsat komme en del utrygge og bekymrede kunder i butikken, forklarer Tommy Vestergaard. Og det er dem, han vil have særligt fokus på i den kommende tid - foruden personalet, der i forvejen arbejder i en udsat position, og som nu også må forholde sig til nye restriktioner endnu en gang.

- Jeg skal selvfølgelig sikre, at mine medarbejdere er trygge, at de ikke sidder for tæt, når de holder pause, at de arbejder i bestemte hold og så videre. Og så vil der komme mange bekymrede kunder, som vi skal omfavne, siger varehuschefen, der håber, at endnu flere vil begynde at tænke i alternative løsninger, når de skal handle.

- Jeg anbefaler, at man handler om morgenen eller formiddagen, efter klokken 20 eller på nettet, hvis det kan lade sig gøre. Og hvis man skal ud at handle i en fysisk dagligvarebutik, så gør det én gang om ugen i stedet for tre-fire gange - og kom alene, siger Tommy Vestergaard, der dog understreger, at man også fremover trygt kan handle i Kvickly Vestbyen.

- Det skal nok gå, og vi skal nok sørge for at være klar, siger han.

Udover det ændrede afstandskrav nedsættes forsamlingsloftet fra 10 til 5 personer. Derudover har myndighederne hævet risikoniveauet fra 4 til 5, hvilket betyder, at vi nu er på det højeste niveau. Varslingssystemet blev indført i slutningen af oktober for at gøre det nemmere for private og erhvervsdrivende at forberede sig på eventuelle restriktioner. Dengang var Danmark på niveau 3.