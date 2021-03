Nye tal: B117 har snart total dominans

NORDJYLLAND:Hvis du bliver smittet med corona-virus, er det med stor sandsynlighed den britiske variant, B117, der rammer dig. På blot en uge er antallet af tilfælde af den særligt smitsomme virusvariant steget kraftigt, viser nye tal.

På landsplan er nu 93 af alle covid-19-smittede ramt af B117 - en stigning fra 85 procent den første uge i marts. Nordjylland er stadig lidt bagefter landstallene - her udgør B117 nu 87 procent af alle registrerede covid-19-tilfælde. Det betyder, at mindst 312 af de 359 nordjyder, der er registreret med covid-19 indenfor den seneste uge, er ramt af B117. Tallet er formentlig højere, da resultater af de sekventerede prøver foreligger en uge efter, at testen er udført.

Udover at være mere smitsom tegner den britiske variant også til at give et mere alvorligt sygdomsforløb. En undersøgelse fra Statens Serum Institut viser, at der er ca. 60% øget risiko for indlæggelse ved smitte med B117 sammenlignet med andre varianter. Der er ikke noget, der tyder på, at vaccinen mod covid 19 har nedsat effekt overfor B117.

Kilde: Danish Covid-19 Genome Consortium. Grafik: Jette Klokkerholm

B117 er den store joker, når regering og sundhedsmyndigheder regner på, hvor megen smitte der vil følge i kølvandet på yderligere genåbning af samfundet.

Lige nu er det gruppen af 20-29-årige, der tegner sig for det største antal nye smittetilfælde med covid-19.

