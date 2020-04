Nye tal: Nu er fire coronasmittede nordjyder døde

NORDJYLLAND:Fire nordjyder døde af Covid-19 virus indtil nu

På et pressemøde, som Reigion Nordjylland holdt onsdag eftermiddag, blev der fremlagt tal og statistik for Nordjylland under corona-epidemien.

Fire døde nordjyder er indtil videre afgået ved døden med coronavirus, og de var alle ældre borgere svækket af andre sygdomme.

Tre af de fire nu afdøde ville ikke modtage intensiv behandling.

100 personer har været indlagt, og 70 er raskmeldt, oplyste regionen på pressemødet.

Opdateres.