Nye tal: Så mange hospitalsansatte er smittede i Nordjylland

Corona-epidemien har ramt Danmark, og ifølge de seneste tal fra Sundhedsstyrelsen var der fredag eftermiddag registreret 3.757 smittede danskere med covid-19.

Direktør i Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, har tidligere peget på, at det kunne blive et problem, hvis et stort antal medarbejdere i sundhedssektoren blev smittet, som man har set i andre lande, og nu har Region Nordjylland for første gang opgjort, hvor mange medarbejdere, på de nordjyske hospitaler, der er smittet med covid-19.

Det er 14 medarbejdere. Seks af dem er raskmeldte igen.

- Antallet af smittede i Nordjylland er generelt lidt lavere end landsgennemsnittet, og det ser også ud til at gælde blandt de hospitalsansatte, siger regionsdirektør i Region Nordjylland Christian Boel til NORDJYSKE.

Region Nordjylland har ikke tidligere registreret, hvor mange af deres medarbejdere, der var smittet med coronavirus, men de forventer at have et system klar, der kan gøre det i løbet af næste uge.

- Og så vil vi forhåbentlig kunne offentliggøre nogle tal på daglig eller ugentlig basis, siger Christian Boel.

Det generelle sygefravær for marts 2020 er på niveau med sygefraværet i 2019, men det betyder ikke, at man ikke er bekymret for coronavirus.

- Vi tager det her meget alvorligt, selv om vi er ikke i en problematisk situation lige nu. Vi følger udviklingen tæt, for det kan godt komme til at give problemer, hvis nu pludselig mange på en enkelt afdeling bliver smittet, sige Christian Boel.

Region Nordjylland kan ikke oplyse, på hvilke hospitaler de 14 smittede er ansat.

NORDJYSKE følger lægen Kasper Svendsen Juhl, som er en af de ansatte, der er blevet smittet med corona-virus. Du kan læse hans historie her.